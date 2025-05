El PSOE denuncia falta de liderazgo y desidia en la Diputación con el programa Conect

Lunes, 19 Mayo 2025 12:51

El PSOE ha asegurado hoy que se están perdiendo oportunidades por la ralentización de la puesta en marcha del programa Conect en la provincia.

Los diputados socialistas han denunciado que se están alargando los plazos para el pleno funcionamiento de estos telecentros networking que se diseñaron desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como una herramienta para atraer y retener talento en los pueblos de menos de 5.000 habitantes de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.

La Diputación soriana está tardando demasiado en facilitar todos los medios para que presten su servicio los 14 centros previstos para la provincia, según ha asegurado el diputado Carlos Llorente quien ha manifestado que, “perdemos el tiempo en hacer fotos de postureo sin trabajar en lo que en verdad importa, en poner a pleno rendimiento los puntos de networking en los pueblos”.

Ello denota para el socialista, “una falta de rumbo clara, una falta de liderazgo político porque si el proyecto está tardando tanto en salir no sabemos si es que no confían en él o no tienen claro que esto pueda servir para luchar contra la despoblación”.

Como consecuencia también, se está perjudicando a los ayuntamientos porque están pagando el 50 por ciento del contrato de ese personal que todavía no tiene todos los medios para desempeñar su función”.

Urge por tanto más rapidez en este proyecto Conect, “necesitamos ponernos en marcha ya inmediatamente con un esquema claro de cuál es el marco de trabajo de estos centros y cuál va a ser su futuro”. El teletrabajo es una herramienta que no se puede abandonar en la lucha contra la despoblación, “puede ser primordial para nuestros pueblos”, es una oportunidad, “que no podemos dejar escapar”. El Grupo Socialista subraya que la Diputación Provincial “funciona por inercia y solo gracias a los trabajadores. Todo esto pasa porque no hay un líder que capitanee todos estos proyectos que se dilatan en el tiempo”.

El programa Conect comenzó a gestarse en 2021 a iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que destinó de Fondos Europeos una subvención de 3,9 millones de euros para la creación de centros orientados al coworking y al teletrabajo en el ámbito rural en Soria, Cuenca y Teruel como una medida para hacer frente a la despoblación. A nuestra provincia se destinaron 1,5 millones de euros del ministerio que se completaban con otros 130.000 euros aportados por la Diputación, una subvención por tanto del 92 %.

El programa obliga a la creación de 14 centros en la provincia distribuidos por las distintas comarcas y dotados con todos los medios para facilitar el teletrabajo, la colaboración empresarial y la formación en competencias digitales. Se quiere fomentar con ello la atracción en los pueblos de talento e innovación.

El 8 de septiembre de 2022, el BOE publicó el convenio entre la Diputación de Soria y el MITECO para implantar estos centros cuyas inversiones tienen que estar justificadas antes del 15 de noviembre de 2025 y con una duración hasta 2026.

En la creación de esta red de networking se implicó también en 2023 a los ayuntamientos con sendos convenios de colaboración para financiar el 50 por ciento de los contratos de los trabajadores. No ha sido hasta 2024 cuando se han realizado las obras para la adecuación de los locales mientras que el material informático todavía no ha llegado a ellos.

A día de hoy “no sabemos si las obras de los centros Conect están terminadas, pero sí que el material informático no está. Los ayuntamientos tienen trabajadores asociados pagando el 50% del gasto de ese personal sin tener las instalaciones preparadas” ha asegurado Llorente, sosteniendo que “lo que podemos deducir es que no están probablemente realizando el trabajo para el que estaban comprometida esta subvención”. Por lo tanto, desde el PSOE se propone que se formule el marco real de trabajo respecto al Conect y de forma inmediata.

Para el diputado, es necesario un organigrama de responsabilidades y seguimiento de los objetivos, porque “da la sensación de que los trabajadores están funcionando por inercia y sin que haya una responsabilidad política, al igual que otros proyectos de la institución provincial “.

Llorente ha subrayado que “no hay líderes políticos que asuman las riendas de los proyectos, porque trabajar cansa más que hacerse una foto y cada uno sabe lo que prefiere”.