Educación contrata atención de escolares durante el comedor en ocho centros educativos de Soria

Viernes, 05 Septiembre 2025 07:58

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación por 197.600 euros del servicio en Soria que comprende el cuidado y atención de los usuarios durante el período dedicado a la comida, así como los períodos previos y posteriores a la misma durante el curso escolar 2025-2026.

Este contrato afecta a los comedores de dos centros educativos y seis residencias de estudiantes o escuelas hogar de Soria con aproximadamente 760 usuarios.

El Ejecutivo autonómico considera el comedor escolar una herramienta clave para facilitar la conciliación entre la vida familiar, laboral y educativa. Al mismo tiempo, se trata de un servicio que contribuye a paliar posibles desigualdades socioeconómicas mediante el sistema de ayudas establecido por la Consejería de Educación en los centros docentes públicos. Prueba de ello son los más de 51.000 alumnos que hacen uso de media en los 538 comedores de la Comunidad.

En este sentido, el departamento que dirige Rocío Lucas ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación por 197.600 euros del servicio que comprende el cuidado y atención de los usuarios durante el período dedicado a la comida, así como los períodos previos y posteriores a la misma durante el curso escolar 2025-2026 en la provincia de Soria.

En concreto, la Consejería de Educación contrata este servicio de monitores-cuidadores para los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Fuente del Rey’ en Soria, que tiene el comedor en la residencia del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) ‘Politécnico’; el ‘Sor María Jesús de Ágreda’ en Ágreda’, con el comedor en la residencia IES ‘Margarita de Fuenmayor’; el ‘Diego Laínez’ de Almazán, que tiene este servicio en la Escuela Hogar ‘Nuestra Señora del Campanario’; y el ‘Virgen del Rivero’ de San Esteban de Gormaz, con el comedor en la residencia del IES ‘La Rambla’.

Asimismo, este contrato incluye el servicio en los colegios Rurales Agrupados (CRA) ‘El Jalón’ en Arcos de Jalón, que tiene el servicio de comedor en la residencia del IES ‘Ribera del Jalón’; ‘Tierras de Berlanga’ de Berlanga de Duero, con el comedor en Escuela Hogar ‘Nuestra Señora del Rosario’; y, finalmente, ‘Pinares Sur’ de Casarejos y ‘Pinar Grande’ de Navaleno, donde el servicio se presta en los propios centros educativos.

Este contrato, que afecta a 760 comensales, tendrá una duración coincidente con el curso escolar 2025-2026, con la posibilidad de una prórroga durante el 2026-2027.