La Junta destina 5,6 millones para modernizar sistema de riego del canal de Ines y Eza

Jueves, 04 Septiembre 2025 15:23

La Junta de Castilla y León modernizará el sistema de riego perteneciente al Canal de Ines y Eza, ubicados ambos en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz, con una inversión que alcanza los 5.617.704 euros y que beneficiará a una superficie de 759 hectáreas del total de las 1.673 que integran la Comunidad de Regantes.

Esta iniciativa, que se encuentra ya en período de licitación, está cofinanciada por el Gobierno autonómico y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) del Plan Estratégico de la PAC e integra entre otras, la construcción de la toma y la captación, la balsa de acumulación, la de regulación, la instalación eléctrica y el cruce con el río Pedro.

Con estas obras se logrará disminuir la utilización de agua en un 20-25 por ciento y reducir los costes de producción en más de un 30 por ciento con respecto a zonas no modernizadas, mejorando la competitividad de las explotaciones al incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, además de fomentar el cultivo de productos más rentables.

Esta licitación, se incluye dentro del objetivo comprometido por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de iniciar esta legislatura actuaciones de modernización o transformación de regadío en 30.000 nuevas hectáreas y es una de las iniciadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en materia de regadíos en lo que llevamos de curso, que, en global suman 45,5 millones de euros de inversión.