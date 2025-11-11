Diputación entrega tarjeta bebé a beneficiarios de 2025
Los beneficiarios del cheque bebé podrán recoger a partir de mañana miércoles su tarjeta bebé en dependencias de la Diputación provincial.
Expo Aire reconoce a ASFOSO con el Premio Territorio Sostenible
El Micotour de Otoño continúa su viaje por la provincia tras éxito en puente de La Almudena
La Diputación provincial de Soria ha informado que, desde mañana día 12 de noviembre y hasta el 19 de diciembre, los beneficiarios podrán recoger su Tarjeta Bebé en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Departamento de Reto Demográfico y Fondos Europeos.
Para efectuar la retirada será obligatorio presentar el DNI.
Más información disponible en: https://www.dipsoria.es/node/14536
Teléfono de contacto: 975 10 10 25