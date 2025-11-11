Martes, 11 Noviembre 2025
Diputación entrega tarjeta bebé a beneficiarios de 2025

Los beneficiarios del cheque bebé podrán recoger a partir de mañana miércoles su tarjeta bebé en dependencias de la Diputación provincial.

La Diputación provincial de Soria ha informado que, desde mañana día 12 de noviembre y hasta el 19 de diciembre, los beneficiarios podrán recoger su Tarjeta Bebé en horario de 9:00 a 14:00 horas en el Departamento de Reto Demográfico y Fondos Europeos.

Para efectuar la retirada será obligatorio presentar el DNI.

Más información disponible en: https://www.dipsoria.es/node/14536

Teléfono de contacto:  975 10 10 25

