Expo Aire reconoce a ASFOSO con el Premio Territorio Sostenible

Martes, 11 Noviembre 2025 12:40

La Feria de Espacios Naturales EXPO AIRE ha reconocido a la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) con el Premio Territorio Sostenible en su edición de 2025.

El galardón responde, según la organización, al afán de la entidad soriana “por demostrar que es posible generar actividad económica sin comprometer los recursos naturales, construyendo un territorio vivo y equilibrado”.

ASFOSO recibirá el Premio Territorio Sostenible durante la celebración del salón, que tendrá lugar en Córdoba los próximos 2 y 3 de diciembre.

EXPO AIRE es una feria nacional que acoge soluciones forestales, turísticas, tecnológicas, de movilidad, seguridad y equipamientos para espacios naturales y en la que se resalta la importancia de la correcta gestión de estos recursos.

Es el primer salón profesional que reúne al sector y su creación tiene el objetivo de proteger y difundir la riqueza y biodiversidad de los espacios naturales.

En esta tercera edición de los galardones, EXPO AIRE ha decidido elegir a la Asociación Forestal de Soria como valedora del Premio Territorio Sostenible “en reconocimiento a su destacada labor en la promoción de prácticas responsables con el medio ambiente y en la gestión sostenible del territorio”.

Asimismo, desde la organización resaltan “la importante tarea que la asociación realiza en defensa de los recursos naturales y del equilibrio entre desarrollo y conservación”. Porque, “gracias a ello, -añaden las mismas fuentes-, se impulsa un modelo de sostenibilidad que refuerza el vínculo entre el medio rural y la preservación de nuestro patrimonio ambiental”.

La Asociación Forestal de Soria ha agradecido en un comunicado a EXPO AIRE este galardón, ya que no solamente destaca la labor de la organización soriana sino que es un reconocimiento al esfuerzo conjunto de todas las personas que creen en el mundo rural y luchan porque se mantenga vivo.

Recibir el Premio Territorio Sostenible anima a ASFOSO a seguir demostrando que el equilibrio entre naturaleza y economía no sólo es posible, sino necesario. Por eso desea dar las gracias a la organización por reconocer el valor de los bosques sorianos y de quienes los cuidan a través de unos galardones que visibilizan estos esfuerzos.

Los Premios EXPO AIRE abrazan la naturaleza, la sostenibilidad y el compromiso como principales protagonistas. Junto a ASFOSO, han sido reconocidos la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, con el Premio Defensa de lo Rural; el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, con el Premio Guardianes del Medio, y el fotógrafo de naturaleza Andoni Canela, con el Premio Inspiración Natural.