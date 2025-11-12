La Junta subvenciona tres proyectos culturales en medio rural de Soria

Miércoles, 12 Noviembre 2025 08:12

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, para 2025. Ente los proyectos subvencionados, se encuentran tres de la provincia de Soria.

La citada consejería ha publicado hoy en el BOCyL la resolución que resuelve esta convocatoria.

https://bocyl.jcyl.es/html/2025/11/12/html/BOCYL-D-12112025-14.do

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte convocó el pasado 27 de mayo esta convocatoria de subvenciones y ahora ha resuelto la misma, repartiendo 1.180.636 euros en proyectos culturales en el medio rural de la Comunidad.

Entre ellos se encuentra el proyecto San Esteban de Gormaz: 1187, presentado por el Ayuntamiento sanestebeño, que ha recibido 32.000 euros.

También se ha concedido 10.000 euros a la asociación cultural Aires de Dulzaina, de San Esteban de Gormaz, para su festival Aires de Dulzaina, celebrado el pasado mes de octubre.

La tercera subvención concedida en la provincia de Soria ha sido para la Fundación DeArte Contemporáneo para el proyecto dinamizador de Medinaceli, a través del fomento del turismo cultural, “XII Medinaceli Lírico y festivales asociados”, que recibirá 35.000 euros.