Castilla y León y La Rioja refuerzan su coordinación para mejorar emergencias en túnel de Piqueras

Miércoles, 29 Octubre 2025 13:25

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja han firmado dos protocolos en materia de Protección Civil para la gestión de emergencias en el túnel de Piqueras, en la carretera N-111.

El objetivo es coordinar, por una parte, la atención de llamadas a los centros 1-1-2 de ambas comunidades y, por otra, la intervención de equipos de rescate cuando la ocasión lo requiera.

Los equipos humanos de ambos territorios vienen usando estrategias comunes que han puesto en marcha en ocasiones anteriores, sin embargo, los protocolos de actuación en materia de emergencias de Protección Civil en zonas limítrofes deben estar vivos.

Por ello, el consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín Díez, han rubricado dos protocolos refuerzan esta coordinación e introducen cambios vinculados a la mejor gestión de estos incidentes.

Este protocolo formaliza el procedimiento que han de seguir los centros de atención de llamadas de emergencia 1-1-2 para la correcta gestión de los incidentes que se produzcan en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas en varios casos.

Cuando la llamada de emergencia se realiza desde una pero se reciben en la limítrofe y cuando una persona, desde una comunidad, comunica al 1-1-2 una emergencia que ya está en curso en el territorio de la otra.

En la operativa acordada, se tiene en cuenta que el incidente sea atendido por la comunidad autónoma en la que se localiza, que se traslade de forma inmediata al otro centro 1-1-2 toda la información de la que se dispone, que el incidente se comunique de forma inmediata a los servicios de emergencia que han de activarse y que los equipos de emergencia de ambos territorios actúen de forma coordinada en la gestión eficaz del incidente.

El protocolo garantiza que en ningún caso las cuestiones competenciales puedan poner en riesgo la resolución del incidente pues se prevé que, ante cualquier duda, sea gestionado por el centro 1-1-2 receptor de la llamada.

Protocolo para la coordinación funcional de operaciones de emergencia en túneles

En el protocolo para la coordinación funcional en materia de operaciones de emergencia en el túnel de Piqueras en la carretera N-111, ambas comunidades autónomas acuerdan cómo ha de procederse cuando en la resolución de situaciones de emergencia requiere la intervención de grupos de rescate.

El punto de partida es que los servicios de Protección Civil de ambas comunidades conozcan el plan de autoprotección que ha dispuesto la empresa titular de la infraestructura sobre el análisis de los riesgos realizado previamente.

A partir de ahí, los términos protocolizados son distintos según se trate de una emergencia ordinaria o de una que implique la activación de un plan de Protección Civil. Para el primer caso, se determinan aspectos tan relevantes como a quién corresponde la jefatura del Puesto de Mando Avanzado o a quién corresponde liderar la interlocución con todos los intervinientes.

En el caso de las emergencias que conllevan la activación de uno o dos planes de Protección Civil, supuesto que puede darse si cada comunidad autónoma activa su plan, el protocolo prevé la constitución de un comité de dirección formado por los directores de planes de ambas comunidades desde donde se decidirá a quién corresponde la jefatura del puesto de mando avanzado y cuál deba ser la intervención de los grupos de acción.

Comisión de seguimiento y duración

Ambos protocolos prevén la constitución de una comisión de seguimiento integrada por personal de ambas comunidades cuyo cometido es controlar su cumplimiento y promover las actualizaciones que sean necesarias para que no pierda su eficacia.

Estos protocolos estarán vigentes durante cuatro años y ambas partes podrán prorrogarlos cuando transcurra ese plazo.