Adif licita adaptación de estaciones de Medinaceli y Huerta a autopista ferroviaria

Jueves, 06 Noviembre 2025 14:57

Adif ha licitado, por importe de 11,3 millones de euros, el contrato para la racionalización de ocho estaciones ubicadas en la línea convencional Madrid-Barcelona, en los tramos Guadalajara-Ariza-Calatayud, con el fin de optimizar sus instalaciones para los servicios de Autopista Ferroviaria Algeciras. Entre las estaciones se encuentran las de Medinaceli y Santa María de Huerta.

El contrato contempla la ejecución de actuaciones de distinto alcance en vías y andenes para adaptar las estaciones de Yunquera de Henares, Espinosa de Henares, Matillas, Baides, Medinaceli, Santa María de Huerta, Ariza y Calatayud, a los futuros tráficos de trenes con semirremolques.

En la estación de Medinaceli se llevará a cabo el levante de vías de apartado y su catenaria, así como la conexión del andén lateral hasta el andén central.

Adif ha resaltado en un comunicado que ejecuta un “ambicioso” plan de inversión, dotado con más de 500 millones de euros, para la puesta en marcha de los servicios de AF en el itinerario Algeciras-Zaragoza, que incluye la adaptación de numerosas estructuras a las dimensiones requeridas por los semirremolques, entre otras mejoras.

Este plan será determinante para impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario en la rama central del Corredor Mediterráneo y del Atlántico y reforzar la intermodalidad en la península ibérica con los tráficos entre Europa y Marruecos.



Las inversiones incluyen la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud, un sistema que permite la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, lo que mejora la fiabilidad de las instalaciones, incrementa su capacidad y flexibiliza las circulaciones ferroviarias.

360 camiones diarios ‘subidos’ al tren

Por el itinerario Algeciras-Zaragoza habrá dos circulaciones diarias por sentido en la fase inicial, que se ampliarán a tres trenes diarios por sentido un año después del inicio del servicio con camiones con origen/destino Marruecos.

A estos se suman dos trenes diarios (uno por sentido) desde Huelva a Zaragoza, con camiones con origen/destino Canarias y entorno de Huelva, y otros 4 trenes diarios (2 por sentido) entre Sevilla y Zaragoza, con camiones con origen/destino Puerto de Sevilla y resto de Andalucía.



De esta forma, diariamente se realizarán aproximadamente 12.000 km-tren y se transportarán unos 360 camiones en este itinerario, evitando 360.000 kilómetros de circulación de camiones en carretera al día.



2 itinerarios en servicio y más de 20 en proceso

La AF es un servicio de transporte de mercancías que carga tráilers de carretera o semirremolques, utilizando vagones especializados.

La iniciativa ofrece una solución logística competitiva y colaborativa con importantes ahorros en costes externos y emisiones de GEI.

Adif tiene en servicio dos itinerarios de AF: Valencia-Madrid (en ancho ibérico) y Barcelona-Le Perthus (en ancho estándar).

Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios, tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir, a través de su Oficina de Apoyo y Asesoramiento de las AAFF (OAA), el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias.

El despliegue de las AAFF se enmarca en el conjunto de actuaciones que Adif tiene en marcha (desarrollo de nodos logísticos estratégicos, conexiones ferroportuarias, etc.) para incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril en España, con el objetivo de avanzar en una movilidad más sostenible, competitiva, multimodal y segura.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y/o por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).