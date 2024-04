La Junta acusa al PSOE de difundir "bulos" con falta de pediatría en Ólvega

Sábado, 13 Abril 2024 20:23

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha mostrado este sábado su total sorpresa e indignación por las afirmaciones vertidas por este Grupo Socialista de Ólvega, denunciando que el Centro de Salud de esta localidad del Moncayo se había quedado sin servicio de pediatría, y las ha calificado califica de absolutamente falsas.

El Grupo Socialista de Ólvega ha denunciado esta mañana que el Centro de Salud de Ólvega se ha quedado sin servicio de pediatría desde hace unas semanas y ha considerado en un comunicado que es “lamentable que la Junta de Castilla y León permita que el tercer pueblo con más población de Soria y por tanto, uno de lo que más población infantil tiene en la provincia no disponga de este servicio fundamental y básico”.

Además ha asegurado que las madres y padres de la localidad vienen denunciando esta situación a la que “nos sumamos y mostramos todo nuestro apoyo, no se puede consentir, es indignante que el gobierno autonómico esté permitiendo la merma de prestaciones sanitarias y que el ayuntamiento olvegueño no esté siendo más reivindicativo”.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha replicado en un comunicado que el Servicio de Pediatría en Ólvega se viene prestando con absoluta normalidad por una profesional titulada durante dos días a la semana, compartiendo la mitad de jornada en Ólvega y la otra mitad en Ágreda.

Como prueba de ello, se destacan los días de prestación de servicio en el mes de marzo de 2024. En concreto, la facultativa pasó consulta en los centros reseñados los días 5, 6, 12, 15, 19, 21 y 26 de marzo.

Por lo que se refiere al mes de abril, en las dos semanas previas, en el Centro de Salud de Ólvega hubo consulta presencial de la pediatra los días 1 (con 9 pacientes vistos), 2 (12 pacientes), 8 (13 pacientes) y 10 (11 pacientes).

Para la próxima semana están abiertas las correspondientes agendas para los días 16 y 18 de abril.

Desde la Delegación Territorial de la Junta se ha considerado que “afirmaciones como las vertidas por el Grupo Socialista de Ólvega, además de faltar absolutamente a la verdad, generando una alarma social injustificada e irresponsable sobre la prestación de un servicio público y fundamental como es la sanidad, cruza una línea de falta de respeto institucional, y hacia los propios vecinos de Ólvega, que difícilmente podrá ser justificado”.

Por su parte, el grupo socialista de Olvega, ante las acusaciones de difundir bulos, ha señalado que ha ofrecido datos de atención a niños en el centro de salud "pero lo que no cuentan es que únicamente se están realizando las revisiones de los menores y sus correspondientes vacunaciones".

Las consultas ordinarias se están derivado al médico de familia según ha apuntado que ha contrastado el PSOE de Ölvega con padres y madres de la localidad-.

"En ningún momento nuestra intención es crear una falsa alarma y si está información no estuviera contrastada no la hubiéramos difundido no hay ninguna otea intención que la de estar preocupados ppr este servicio en nuestra localidad", ha puntualizado