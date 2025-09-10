La empresa ZP , de Ólvega, no tiene plan claro, según CGT

Miércoles, 10 Septiembre 2025 21:08

La sección sindical de CGT en la empresa ZP, enclavada en el polígono industrial de Ólvega, ha mantenido hoy una reunión con la empresa en la que la dirección ha procedido a dar lectura a la nota informativa publicada el pasado 29 de agosto. Sin embargo, lejos de aclarar la situación, la reunión ha vuelto a dejar en evidencia la falta de transparencia y la ausencia de un plan claro por parte de la empresa, según el sindicato.

La dirección ha trasladado que, según ellos, la empresa se encuentra en un contexto de alta incertidumbre en el mercado y no puede asumir todos los costes fijos y variables.

Ante esta situación, ha encargado a una empresa externa la elaboración de un informe de análisis y diagnóstico para decidir las próximas medidas de flexibilidad.

Este informe, según ha indicado la empresa, estará disponible a finales de septiembre o principios de octubre.

Tras recibirlo, se reunirán con la RLT para negociar las medidas a aplicar.

Desde CGT han exigido que, antes de esa reunión, la empresa entregue toda la información necesaria para poder analizarla en profundidad y defender vuestros derechos con criterios sólidos y datos claros.

Medidas organizativas

En la reunión de hoy, la empresa ha trasladado varias posibles medidas organizativas.

Entre ellas, destaca una especialmente importante: posible reorganización de los turnos de noche y de fin de semana.

Esta propuesta aún está en fase de valoración, pero la empresa ha dejado abierta la puerta a que, en caso de avanzar, se realice un análisis detallado de su impacto sobre condiciones laborales y conciliación familiar y personal

Desde CGT han manifestado su más absoluto rechazo a la forma de proceder de la empresa.

"No aceptamos que se utilicen los despidos como primera medida sin haber agotado previamente todas las alternativas posibles", ha subrayado.

Además ha reiterado que existían soluciones que podrían haberse aplicado antes, como: bolsas de horas, reordenación de turnos y reducción de costes en otras áreas

La empresa, según CGT, ha optado por la vía más fácil y más dura para los trabajadores y "no lo vamos a permitir sin luchar".

Posible incumplimiento del Convenio

Además, CGT entinde que la empresa podría estar incumpliendo artículos del Convenio General de la Industria Química, ya que no está facilitando a la RLT la información necesaria sobre los despidos y no ha utilizado los instrumentos previos obligatorios para preservar el mantenimiento del empleo.

Desde CGT han confirmado que ya están estudiando todas las opciones legales y sindicales para defender los derechos de la plantilla.