Ágreda, candidata a la Capital del Turismo Rural 2025

Martes, 09 Septiembre 2025 14:20

La Villa de las Tres Culturas se encuentra entre las 10 candidatas de España que optan a ser Capital de Turismo Rural 2025. de Escapada Rural.

Ágreda se encuentra entre las diez localidades finalistas para convertirse en la Capital del Turismo Rural 2025, según acaba de revelar escapadarural.com esta mañana.

Este reconocimiento es el resultado de una rigurosa selección entre más de 200 candidaturas recibidas en esta novena edición del prestigioso título.

La localidad soriana competirá por el galardón con Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

En total son 10 localidades que comparten el requisito de tener menos de 10.000 habitantes, ofrecer alojamientos rurales y apostar por el desarrollo del turismo rural, aspectos fundamentales para postularse como candidatos.

El concurso tiene como objetivo promover el turismo rural y resaltar la belleza de los destinos menos conocidos.

Los organizadores han resaltado que este evento es fundamental para aumentar la visibilidad de numerosos municipios y consolidar su posición como destinos turísticos rurales destacados.

El periodo de votación popular ya ha comenzado y estará abierto hasta las 23:59 horas del próximo 26 de octubre.

Ya puedes votar a Ágreda, emitiendo tu voto a través del enlace: https://www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2025