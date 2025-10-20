70 niños descubren la ciencia que hay en la cocina con investigadoras del CSIC

Lunes, 20 Octubre 2025 14:30

¿Qué zumo tiene más vitamina C?, ¿sabrías diferenciar un huevo cocido de uno crudo?, ¿puedes hacer explotar un globo con zumo de naranja? Durante el taller “Aventuras científicas en la cocina”, cerca de 70 niños de cuatro centros educativos del oeste soriano encontraron la respuesta a estas y muchas otras preguntas, aprendiendo la ciencia que hay detrás de los alimentos y de los procesos cotidianos que se utilizan cada día en las cocinas de todas las casas.

La actividad, realizada por Belén Zapatera (nutricionista) y Ana Veses (bióloga), investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC, se celebró el 17 de octubre en San Esteban de Gormaz y contó con la participación del alumnado del CEIP Virgen del Rivero (San Esteban de Gormaz), y de los colegios rurales agrupados CRA Pinares Sur (Espejón), CRA Tierras de Berlanga (Rioseco de Soria) y CRA La Ribera (Langa de Duero).

El encuentro fue posible gracias a la coordinación del colegio de Espejón con el resto de centros, así como al apoyo de los padres y los ayuntamientos, que facilitaron el traslado de los niños y niñas hasta San Esteban de Gormaz, localidad que actuó como sede para los dos talleres desarrollados. La jornada resultó todo un éxito: los pequeños, desde Educación Infantil hasta Primaria, disfrutaron enormemente de las experiencias científicas, participando activamente en todas las fases del método científico: observación, formulación de hipótesis, desarrollo de experimentos y análisis de resultados.

El programa Ciudad Ciencia se desarrolla en el territorio de Tierras del Cid desde hace dos años, gracias al convenio firmado en 2023 entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asociación Tierras Sorianas del Cid, con el objetivo de acercar la ciencia y la innovación a las zonas rurales mediante actividades participativas, talleres y conferencias. Desde entonces, se han llevado a cabo numerosas actividades que acercan la ciencia y la tecnología a los vecinos y vecinas de la comarca.

Más información sobre las actividades de Ciudad Ciencia en la comarca de Tierras del Cid en www.ciudadciencia.es y www.tierasdelcid.es