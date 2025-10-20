Serrano reitera en Jaén, en reunión de FEMP, importancia de solidaridad entre administraciones

Lunes, 20 Octubre 2025 17:04

El presidente de la Diputación de Soria Benito Serrano ha participado en Jaén en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias de la FEMP, donde ha reiterado la importancia de solidaridad entre administraciones como principio fundamental para desarrollar proyectos de futuro.

El encuentro, presidido por Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, y con la presencia de la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, ha reunido a representantes de todas las diputaciones de España, para analizar los principales retos de las administraciones locales intermedias. La última reunión de estas características se celebró en Ciudad Real, el pasado año 2024.

Durante la sesión se han abordado asuntos de gran relevancia para las provincias, como la reforma del sistema de financiación local, la coordinación de los servicios provinciales de extinción de incendios, la Ley de Bienestar Animal, el reto demográfico o las iniciativas vinculadas a materias

En este contexto, Serrano ha destacado la necesidad de avanzar hacia una financiación justa y estable para las entidades locales, que garantice la prestación de servicios esenciales en todo el territorio y refuerce el papel de las diputaciones “como la administración que sostiene a los pequeños municipios y asegura la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural”.

Además ha explicado que “Europa nos permite la aplicación máxima del 20% y que el Gobierno nos reconoce un financiación que suponen de forma efectiva un 1% para nuestras empresas”.

Ha añadido que “las ayudas se empezaron a aplicar desde el 2023 y en lo que llevamos han supuesto una repercusión de 16 millones para Soria, 23 para Teruel y 27 para Cuenca”.

“Si se hubieran aplicado al máximo, esto hubiera supuesto una repercusión global de 212 millones, 304 y 346 respectivamente”, ha explicado.

El presidente soriano ha recordado también que la Diputación de Soria gestiona servicios fundamentales como la extinción de incendios, el abastecimiento y depuración de aguas, el apoyo técnico a los municipios y las políticas de vivienda y juventud, que resultan imprescindibles para fijar población y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

“Soria es el ejemplo más claro de porque las diputaciones son necesarias. Sin el apoyo provincial, muchos municipios no podrían mantener servicios básicos, ni invertir en infraestructuras, ni generar oportunidades para sus vecinos”, ha subrayado el presidente Benito Serrano.

Durante la reunión, se ha analizado también la necesidad de coordinar los servicios provinciales de bomberos ante la diversidad de modelos existentes. En el caso de Soria, la Diputación mantiene un sistema provincial de extinción que combina parques comarcales y colaboración con los ayuntamientos, un modelo que permite dar cobertura a toda la provincia pese a su extensa dispersión geográfica.

Asimismo, se han repasado las declaraciones institucionales aprobadas por la FEMP en el último año, entre ellas las relativas a la violencia de género, la discapacidad, la economía circular o el apoyo al sector primario, un tema en el que Soria también tiene un papel protagonista con iniciativas ligadas a la madera, la ganadería y la bioeconomía.

La reunión de Jaén forma parte del calendario de trabajo de la FEMP en su 45 aniversario y refuerza la cooperación entre diputaciones, cabildos y consells de toda España para afrontar, de manera coordinada, los grandes desafíos del ámbito local como son la financiación, la sostenibilidad y la despoblación.