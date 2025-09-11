Tarazona Remember se cita en otoño con su tercera edición

Jueves, 11 Septiembre 2025 09:03

El Recinto Ferial de Tarazona acogerá el próximo sábado 18 de octubre el evento de música electrónica 'Tarazona Remember'.

El próximo 18 de octubre, Tarazona volverá a vibrar con la mejor música de ayer en el tercer Tarazona Remember Festival

Será una noche mágica donde los mejores DJs harán que los asistentes revivan juntos los temazos que hace unos años hicieron a todos bailar, reír y soñar

El festival, que ha reunido en torno a medio millar de personas en sus dos anteriores ediciones, cuenta en su organización con el olvegueño Roberto Lapeña. responsable artístico del festival además de empresario del sector tecnológico.

El cartel de artistas que se ha seleccionado considerado para esta ocasión son DAVID F (DESDE LA DISCOTECA COLISEUM EN HUESCA), VICTHOR ENERGY (PINAR - ALFARO) Y DJ VILLA (DISCOTECA LP DE NAJERA LA RIOJA).

El resto de DJs del lineup son DJs conocidos en la zona de la comarca del Moncayo y la Ribera de Navarra.

Este festival esta orientado a musica "Remember" en el que el rango de edad que asiste suele estar entre los menores 16-17 años hasta algunos más de 50.

Toda la información.. horario, lugar, DJs..en fin https://www.sientelamusicaevents.com/proximos-eventos/tarazona-remember-festival-2025/







