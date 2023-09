Critican "excesivo sueldo de alcaldesa de Ólvega

Domingo, 10 Septiembre 2023 12:09

PSOE y Podemos, oposición municipal en el Ayuntamiento de Ólvega, han mostrado su disconformidad en el último pleno municipal con el sueldo de la alcaldesa y su correspondiente salario. Lo consideran excesivo.

La propuesta de Alcaldía fue aprobada con los siete votos a favor de PP y VOX y los cuatro votos en contra de PSOE y Unidas Podemos. La iniciativa del equipo de gobierno incluía el régimen de dedicación exclusiva para la alcaldesa y un sueldo de 41.959,40 euros brutos al año.

Los partidos de izquierda reconocen que la alcaldía de Ólvega merece un cargo de dedicación propia con exclusividad aunque lamentan el “excesivo sueldo” autoimpuesto por el Partido Popular.

Mario Calonge, concejal de Unidas Podemos ha afirmado que, “en 2019 se aprobó un sueldo de 38.426,08 euros, por lo tanto ahora presenta un 9,2 por ciento de aumento, es cierto que en parte por el acuerdo entre sindicatos y Gobierno central para la mejora de salarios de empleados públicos, pero de igual que se ha subido, se lo puede bajar lo que quiera y tener el mismo que se aprobó hace cuatro años”.

Por su parte Monserrat Tello, portavoz socialista ha señalado que “somos conscientes que la alcaldía es un cargo que implica dedicación y responsabilidad y aun así basándose en las tablas de retribución, consideramos que no se ajusta a la realidad”.

Ambos coinciden en el excesivo sueldo para un pueblo como Ólvega.

“Si han mirado los Presupuestos Generales del Estado para subirse el sueldo, sabrán que para un municipio de 5.000 habitantes marcan un sueldo máximo de 46.464,02 euros, estando Ólvega al 72,46 por ciento de habitantes en ese máximo debería cobrar 33.667,81 euros que sería lo más razonable ya que es lo que mejor se ajusta a la legislación para Ólvega” ha añadido Calonge.

Desde el PSOE también se criticado y han defendido que son consecuentes en el sentido del voto, “ya que en nuestro programa electoral defendimos una reducción del sueldo de la alcaldía olvegueña para ajustarlo al salario medio de los vecinos y vecinas”.

Además, al sueldo se han añadido otros 200 euros mensuales en concepto de representación, “que no vemos justificados porque ya se cobran los respectivos de desplazamientos y dietas en el caso de reuniones y viajes”.

Además, no ven “justa” la dedicación exclusiva, ya que Elia Jiménez es uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria, preside la Comisión de Turismo y es componente en la mayoría de las comisiones informativas de la institución, “tareas que le restarán mucho tiempo de la alcaldía y por ello no vemos ético que se cobre dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Ólvega con tanta responsabilidad y ocupaciones fuera del consistorio”, sostienen desde PSOE y Podemos. Monserrat Tello puntualiza que “ahora la dedicación de la alcaldesa será menor con tantas responsabilidades ajenas al consistorio” mientras que Unidas Podemos añade: “El tiempo dirá si pueden abarcar con todo, pero la realidad es que no es justo que se cobre la dedicación exclusiva en Ayuntamiento de Ólvega en esta situación, al final es trabajo en Diputación pagado por las arcas de Ólvega, proponemos una dedicación parcial para nuestros pueblo y que se compense con el trabajo en Diputación, sería lo más justo para los vecinos y vecinas de Ólvega y Muro”.