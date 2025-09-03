Valdeprado acoge en septiembre el 16º Encuentro Popular de Tierras Altas

Miércoles, 03 Septiembre 2025 16:20

Valdeprado acogerá el próximo 20 de septiembre la décimo sexta edición del Encuentro Popular de Tierras Altas.

“Un encuentro que no es solo una fiesta, sino un abrazo colectivo de gratitud hacia quienes han cuidado, sembrado y mantenido viva nuestra tierra: nuestros mayores”, ha resaltado la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria.



Los mayores son la raíz de nuestra historia, los guardianes de las tradiciones y la memoria viva que une a todos como comarca.

“Este día lo celebramos por y para ellos, con alegría, música, juegos y la calidez de compartir la mesa como una gran familia”, ha animado.



Cada canción, cada sonrisa y cada momento vivido será un homenaje al esfuerzo, la entrega y el cariño de quienes hicieron posible que hoy sigamos caminando juntos.

El programa oficial comenzará a las 11:30 horas con la diana con moscatel y pastas y continuará media hora más tarde con actividades infantiles.

A las 13:00 horas se celebrará una misa y, a las 14:30 horas está fijada la comida de hermandad (hay que retirar los correspondientes vales para asistir).

A las cinco de la tarde, comenzará una tarde de encuentro con campeonato de juegos populares (guiñote, mus, brisca, tanguilla, bolos) y actividades infantiles.

El programa se cerrará a las 19:00 horas con una actuación musical y la entr4ega de premios de los juegos populares y una chocolatada.