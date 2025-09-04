Obras de emergencia en carretera que comunica Matalebreras con Tierras Altas

Jueves, 04 Septiembre 2025 14:29

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la contratación de obras de emergencia en la carretera SO-630, en la provincia de Soria, con una inversión de 1,3 millones de euros.

Esta intervención responde a la necesidad de actuar con rapidez ante los daños detectados en el firme tras un periodo de intensas lluvias, agravados posteriormente por las campañas de vialidad invernal.

La actuación se desarrollará en un tramo de 16 kilómetros, comprendido entre la SO-615, en Matalebreras (N-122), y la SO-P-1123, en Castilruiz, concretamente entre los puntos kilométricos 24+500 y 40+050.

Se estima un plazo de ejecución de 4 meses desde la aprobación del gasto.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha este contrato de emergencia con el objetivo de dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas registrados en la vía, asegurando la máxima seguridad para los usuarios.

Los trabajos permitirán corregir las deformaciones producidas en el firme y restituir las condiciones óptimas de circulación en un plazo estimado de cuatro meses desde la aprobación del gasto.

Esta actuación pone en valor el compromiso de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de garantizar que los ciudadanos de la provincia dispongan de infraestructuras modernas, seguras y fiables, actuando con agilidad en aquellos tramos donde se detectan incidencias que comprometen la seguridad vial.

La mejora de la carretera SO-630 entre Villar del Río y Castilruiz ha seguido su curso en los últimos años, con diversas intervenciones que han permitido avanzar en la modernización de la vía.

Estas actuaciones han supuesto la mejora de las plataformas y el refuerzo del firme a lo largo de 40 kilómetros, dentro de la estrategia de la Junta de Castilla y León para la conservación y modernización de la Red Autonómica de Carreteras, la más extensa de España con 11.500 kilómetros.