La Junta licita por 5,3 millones las obras de variante de carretera de Yanguas

Martes, 09 Septiembre 2025 12:10

La Junta de Castilla y León ha sacado hoy a licitación las obras de la variante de la carretera SO-615 a su paso por la localidad soriana de Yanguas, con un presupuesto de 5,3 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 meses.

La nueva infraestructura, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 39+000 y 40+500, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, evitando que el tráfico de largo recorrido atraviese el núcleo urbano de Yanguas, caracterizado por un trazado sinuoso y calles estrechas.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes sobre el río Cidacos, un paso inferior para caminos, la adecuación de accesos a fincas y la creación de nuevos caminos de servicio, además de movimientos de tierras, extendido de mezcla bituminosa, drenajes y la instalación de señalización y sistemas de protección.

Con esta licitación, la Junta de Castilla y León da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por el territorio, que no solo reforzará la seguridad en la circulación, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico en Tierras Altas de Soria.