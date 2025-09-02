Sarnago, más que un apellido: el pueblo que une raíces y recuerdos

Martes, 02 Septiembre 2025 21:59

El próximo sábado 20 de septiembre, el pequeño pueblo de Sarnago, en Tierras Altas de Soria, vivirá una jornada muy especial con la celebración del II Encuentro de Sarnagos en Sarnago.

Esta iniciativa nació con la intención de reunir a todas aquellas personas que llevan este apellido —tan singular como profundamente ligado al territorio— y que poco a poco se ha transformado en un espacio de convivencia, memoria y reencuentro con las raíces.

El primer encuentro, celebrado en 2023, dejó una huella imborrable entre los asistentes, que llegaron desde diferentes puntos de España para descubrir, o redescubrir, el lugar que da nombre a su apellido.

El éxito y la emoción compartida animaron a la Asociación de Amigos de Sarnago a consolidar la cita, que este año vuelve con un programa cargado de momentos culturales, festivos y de hermanamiento.

Un programa para sentir el pueblo

La jornada arrancará a media mañana con la recepción en la plaza del pueblo, donde no faltarán café, pastas y la cálida bienvenida de los vecinos. A continuación, se ofrecerá una visita guiada para conocer de cerca la historia de Sarnago, su proceso de recuperación y algunos de los rincones más emblemáticos, acompañados por Laurita, la giganta que se ha convertido en símbolo festivo de la localidad.

El folclore tendrá un lugar destacado con los bailes tradicionales a cargo del grupo de danzas “Paloteado de Cintruénigo”, que acercará a los asistentes la riqueza de las tradiciones populares. Tras el mediodía, la jornada continuará con una comida de hermandad, donde los lazos familiares y las nuevas amistades se estrecharán alrededor de la mesa.

Por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: el reparto de recuerdos conmemorativos para los participantes, acompañado de varias sorpresas preparadas por la organización. La fiesta culminará con una verbena popular, abierta a todos los que quieran unirse a la celebración.

Mucho más que un apellido

Más allá de las actividades programadas, el encuentro quiere subrayar un mensaje profundo: Sarnago no es solo un apellido, sino también una forma de pertenencia y una llamada a la memoria colectiva.

Para quienes lo llevan escrito en sus documentos, representa un vínculo con la historia y la geografía de Tierras Altas; para los vecinos y amigos del pueblo, simboliza un compromiso con la recuperación y la vida de un lugar que se resiste a desaparecer.

El II Encuentro de Sarnagos en Sarnago será, por tanto, una oportunidad para reafirmar esos lazos y celebrar la fuerza de una comunidad que se reconoce en un nombre, en un paisaje y en una historia compartida.

La Asociación de Amigos de Sarnago, organizadora de la iniciativa, ha animado a todas las personas que lleven este apellido —y también a quienes sientan curiosidad o afecto por el pueblo— a acercarse el 20 de septiembre y participar de esta cita que promete emoción, cultura y mucha vida.

Porque Sarnago, más que un apellido, es una forma de seguir perteneciendo.

Más información y enlace para apuntarse:

https://sarnago.com/ii-encuentro-de-sarnagos-en-sarnago/