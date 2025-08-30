El nuevo espacio de coworking de Valloria facilita este verano el teletrabajo

Sábado, 30 Agosto 2025 09:47

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado junto al presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, José Ramón Ruiz, y la concejala del Ayuntamiento de Las Aldehuelas, Nadia García, el nuevo espacio de coworking de la pedanía de Valloria, puesto en marcha este verano gracias al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local) del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Este proyecto, que se adjudicó por 240.000 euros, ha podido realizarse por la aportación económica del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation EU.

Ha permitido rehabilitar un edificio municipal para dotar a la localidad de un espacio de teletrabajo moderno y eficiente.

Se ha mejorado la eficiencia energética y la accesibilidad del inmueble, y adaptado sus instalaciones a las necesidades de la sociedad actual.

La importancia de este tipo de iniciativas se ha puesto de manifiesto de inmediato: este mismo verano, cuatro personas han podido teletrabajar desde Valloria gracias a las instalaciones de este coworking, lo que demuestra el papel que puede desempeñar este tipo de infraestructuras para fijar población en el medio rural y facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional en entornos alejados de los grandes núcleos urbanos.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha destacado que “este centro simboliza la apuesta del Gobierno de España por el futuro de nuestros pueblos, por la digitalización y por la igualdad de oportunidades.

Un vecino de Valloria puede hoy desempeñar su trabajo conectado con cualquier parte del mundo gracias a un edificio rehabilitado con criterios de sostenibilidad y a las inversiones del PRTR”.

El papel del PRTR en la revitalización rural

El Programa PIREP Local se enmarca en la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en la inversión dedicada a la rehabilitación y regeneración urbana. Su objetivo es impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad y la habitabilidad en edificios públicos municipales. Garantiza que ayuntamientos de todo tamaño, también los más pequeños, puedan acceder a estos fondos para modernizar sus equipamientos.

En el caso de Valloria, la intervención ha consistido en la mejora de la envolvente del edificio con aislamiento en fachadas y cubierta, la renovación de carpinterías, la instalación de sistemas de climatización y ventilación con recuperación de calor, y la actualización de las instalaciones eléctricas y de seguridad.

Estas mejoras no solo reducen el consumo energético en más de un 30%, sino que también aseguran un espacio confortable y preparado para acoger actividades de coworking, formación y encuentros comunitarios.

La concejala Nadia García ha subrayado que “para un municipio como el nuestro, disponer de un espacio como este supone un salto de calidad: ofrece oportunidades a los vecinos, permite que quienes tienen raíces en Valloria puedan pasar más tiempo aquí sin renunciar a su empleo, y abre posibilidades para nuevos proyectos de emprendimiento”.

Cuatro proyectos financiados en Soria

El de Valloria no es el único municipio soriano que se ha beneficiado de este programa. En total, cuatro ayuntamientos de la provincia han recibido 1.851.290 euros con cargo al PIREP Local:

Almazán, con una subvención de 1,3 millones de euros, ha acometido la rehabilitación integral de la casa consistorial, mejorando en más de un 30% la eficiencia energética del edificio.

San Pedro Manrique, con una ayuda de 205.125 euros, rehabilita su centro social.

Villar del Río, con una subvención de 153.000 euros, ha adecuado un edificio municipal destinado a consultorio médico y botiquín farmacéutico.

El presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas, José Ramón Ruiz, ha señalado que “estos proyectos no son inversiones aisladas: forman parte de una estrategia que busca dar vida a nuestros pueblos, mejorar los servicios públicos y crear nuevas oportunidades para quienes quieren seguir viviendo aquí”.

El subdelegado Latorre ha recordado que el PRTR no solo financia rehabilitación de edificios, sino también actuaciones clave para el futuro del medio rural como la mejora de la conectividad digital. “Sin conexión a internet de calidad no es posible hablar de teletrabajo ni de igualdad de oportunidades. Por eso, junto con el despliegue de banda ancha y 5G, espacios como este coworking son esenciales para que nuestros pueblos puedan competir en un mundo globalizado”.

En este sentido, Latorre ha insistido en que el Gobierno de España seguirá trabajando para que la transición ecológica y digital llegue a todos los territorios: “No se trata solo de grandes ciudades o capitales, sino también de pueblos como Valloria, que gracias al esfuerzo conjunto de la Unión Europea, el Gobierno y los ayuntamientos, tienen ahora un futuro más esperanzador”.

El PIREP Local forma parte de un paquete de medidas dotado con 600 millones de euros a nivel nacional, dirigido a municipios y diputaciones para rehabilitar edificios de uso público con criterios de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad.

La finalidad es reducir al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, a la vez que se mejora la calidad de vida de los ciudadanos en su entorno más cercano.