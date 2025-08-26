Latorre visita obras del futuro Museo de las Estelas Funerarias en Santa Cruz de Yanguas

Martes, 26 Agosto 2025 16:17

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha visitado hoy las obras de construcción del futuro Museo de las Estelas Funerarias que se levanta en Santa Cruz de Yanguas.

Se trata de una actuación clave del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) La Huella de la Trashumancia, financiado por el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation EU.

En el recorrido han acompañado al subdelegado el alcalde de Santa Cruz de Yanguas, Fermín Fernández; el presidente de la Mancomunidad de Tierras Altas, José Ramón Ruiz; el arqueólogo impulsor del proyecto, Eduardo Alfaro; el arquitecto redactor y un representante de la empresa constructora que ejecuta los trabajos.

El nuevo centro, ubicado en la calle Mayor 42-44 y que tiene un diseño singular y muy apropiado para el tipo de fondos expositivos que albergará, contará con una sala expositiva, taller-almacén, aseos, porche y rampa de acceso.

Con un presupuesto de 525.000 euros, la obra supone una apuesta por la puesta en valor del patrimonio funerario de la comarca, donde las singulares estelas se han conservado como testimonio ancestral de la memoria pastoril y del fenómeno trashumante que ha marcado la identidad de Tierras Altas.

Latorre ha subrayado que “este museo será una pieza fundamental de la estrategia de desarrollo turístico sostenible de la comarca, porque combina la conservación del patrimonio cultural con la dinamización económica y social del territorio”.

La musealización, pendiente de nueva licitación

La musealización del centro, que debe dotarlo de contenidos interpretativos, expositivos y didácticos, fue licitada en junio con un presupuesto de 52.128,35 euros.

La convocatoria ha quedado desierta al no haberse recibido ofertas, por lo que la Mancomunidad de Tierras Altas trabaja ya en una nueva licitación que permita dotar al museo de los recursos necesarios para su apertura.

El subdelegado ha señalado que “lo importante es que la obra avanza y que la financiación está garantizada en el marco del PRTR. La resolución desierta no paraliza el proyecto, sino que obliga a reformular la licitación para asegurar la calidad del contenido museográfico que acompañará al edificio”.

Nueve planes de sostenibilidad en la provincia

El PSTD La Huella de la Trashumancia forma parte de un conjunto de nueve planes de sostenibilidad turística aprobados en la provincia de Soria, que suman cerca de 20 millones de euros de inversión. Entre ellos destacan los proyectos de Borobia, Cielo y Naturaleza; Puro Duero, Tierra de Frontera en San Esteban de Gormaz; La Celtiberia Soriana; Soria Imágenes; Kilómetro 0 del Duero, en Duruelo de la Sierra; Covaleda Entrepinos; Renacere, en Berlanga de Duero y Medinaceli, patrimonio natural.

Con este conjunto de actuaciones, el Gobierno de España impulsa un modelo de turismo sostenible, digital y competitivo, que contribuye a diversificar la economía provincial y a fijar población en el medio rural.

Compromiso con el territorio

Miguel Latorre ha reiterado que “el Gobierno de España está comprometido con Soria y con la puesta en valor de sus recursos culturales y naturales. La trashumancia es un fenómeno único, ligado al territorio de Tierras Altas, y este museo permitirá que vecinos y visitantes comprendan su importancia histórica y su vigencia en la identidad local”.

El futuro Museo de las Estelas Funerarias será, así, un nuevo recurso turístico y cultural de referencia para la comarca, integrando investigación, patrimonio y desarrollo sostenible en el marco de la transición ecológica y el reto demográfico.