Tres nuevos estrenos en Cines Lara y una versión original subtitulada

Martes, 23 Septiembre 2025 08:43

Cines Lara trae esta semana tres nuevos estrenos a su cartelera para que disfruten todos los públicos. Además proyecta una versión original subtitulada..

UNA BATALLA TRAS OTRA

¡No busques más, la película del año ya está aquí!. O eso es lo que dices la crítica de la nueva película de Paul Thomas Anderson firmando otra obra maestra a la altura de ‘Pozos de ambición’, ‘Magnolia’ y ‘Boogie Nights’.

Adaptación de la novela 'Vineland', de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años sesenta en EEUU.

Bob, el ya acabado revolucionario (Leonardo DiCaprio) existe en un estado de paranoia y drogado. Sobrevive desconectado de los demás con Wilma, su enérgica y auto-suficiente hija (Chase Infiniti). Cuando su malvado archienemigo (Sean Penn) reaparece al cabo de 16 años y ella desaparece, el ex radical lucha para encontrarla. Tanto la hija como el padre tienen que luchar contra las consecuencias del pasado de éste.

Leonardo DiCaprio nos vuelve a sorprender con un papel completamente distinto a los que suele interpretar. Además de DiCaprio completan el reparto Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim.

Una batalla tras otra | Tráiler Oficial

YA NO QUEDAN JUNGLAS

Theo, conocido como "el Gentleman", es un ex soldado estadounidense cuya existencia solitaria y miserable transcurre entre sus recuerdos de un pasado mejor con su difunta esposa y su habitual cita de los jueves con Olga, una prostituta a la que paga por conversar, recordando quién fue una vez y soñando con lo que podría haber sido. Cuando Olga es asesinada, busca una venganza brutal. El rastro de sangre que deja es seguido por Iborra, una inspectora de policía alcohólica, y Herodes, un despiadado asesino a sueldo. El cruce de estos personajes al límite tendrá un abrupto desenlace cuando el presente venga a cobrarse las deudas del pasado.

Thriller psicológico de acción que adapta a la gran pantalla la novela Ya no quedan junglas adonde regresar, escrita por Carlos Augusto Casas.

Gabriel Beristain nos presenta su primera película como director después de haber desarrollado un sólida carrea como Director de Fotografía de cintas internacionales como Blade II, Black Widow, Harold y el lápiz mágico, entre otras. Interpretada por el actor estadunidense Ron Perlman en el papel protagonista, le acompañan en un más que interesante reparto, Marco de la O, Damián Alcázar, Natti Natasha, Hovik Keuchkerian, Megan Montaner, Unax Ugalde, Karra Elejalde, Rubén Ochandiano y Lorena Bernal.

YA NO QUEDAN JUNGLAS - Tráiler oficial (Universal Pictures) HD

EL VENGADOR TÓXICO

Winston Gooze, un conserje gris y explotado, sufre un catastrófico accidente tóxico, que lo transforma en nueva evolución de héroe: El Vengador Tóxico. Ahora, Toxie debe pasar de ser un paria a un salvador, enfrentándose a despiadados señores corporativos y fuerzas corruptas que amenazan a su hijo, sus amigos y su comunidad. En un mundo donde la codicia corre desenfrenada… la justicia se sirve mejor radiactiva.

Remake de El vengador tóxico (1984), película considerada de culto y apreciada por los amantes de la serie B , que dio origen a varias secuelas y que ha generado su propia serie en cómic y multitud de merchandising.

Dirigida por Macon Blair e interpretada por actores tan conocidos como Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Elijah Wood o Kevin Bacon.

El vengador tóxico - Trailer español

Y además Cines Lara ha anunciado, que ante la maravillosa acogida de la Versión Original de la película GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA, ha decidido recuperar la sesión de la 17:45 h en V.O.S.E. el viernes 26 y lunes 29 de septiembre y el miércoles día 1 de octubre.

No hay excusa para disfrutar la película en su idioma original tal y como se concibió.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito - Tráiler Oficial