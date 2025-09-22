Diputación concede prórroga a Tragsa para terminar plataforma de Maderaula Lab

Lunes, 22 Septiembre 2025 10:56

La junta de gobierno de la Diputación de Soria ha concedido hoy una ampliación del plazo de ejecución de las obras de cimentación y cota cero para construir el centro formativo Maderaula Lab, por un plazo de 30 días naturales, en el PEMA de Garray.

La finalización, tras la prórroga, se extiende hasta el 18 de octubre.

La plataforma, según ha asegurado el presidente de la Diputación, Benito Serrano, está prácticamente terminada.

Esta obra está siendo ejecutada por Tragsa por 430.000 euros.

Además se ha aprobado encargar a la propia Tragsa la fase I del centro formativo para la construcción con madera Maderaula Lab, por 800.000 euros.

De este importe, 554.000 euros se destinarán a la compra de material y el resto al montaje de la estructura de madera.

Como se recordara, la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria aprobó el 1 de septiembre la construcción de Maderaula Lab, un proyecto que, con un presupuesto superior a 4 millones de euros, busca impulsar la innovación y el emprendimiento en la construcción sostenible con madera.

La primera fase, incluida en este año, contempla la ejecución inicial de la estructura y elementos principales del edificio.

La primera fase, con un presupuesto de 800.000 euros, contempla la fabricación y montaje de la estructura de madera laminada, la ejecución de cerramientos, la cubierta completa, las carpinterías exteriores principales y el sistema de recogida de pluviales de la cubierta.

De esta cantidad, 530.000 euros serán financiados por la Fundación Biodiversidad, mientras que los 270.000 euros restantes correrán a cargo de fondos propios de la Diputación.

La segunda fase, prevista en los presupuestos de 2026 y dotada con 2.587.407 euros, incluirá la finalización del edificio: instalaciones completas, estructura secundaria y forjados, particiones interiores, instalación de ascensor, carpinterías, urbanización del entorno y acabados.

El objetivo es activar un ecosistema de emprendimiento verde que permita desplegar el potencial de la bioeconomía forestal como palanca del desarrollo rural y restauración de la biodiversidad, mediante el impulso y la integración de una nueva cadena de valor de la madera, basada en especies de coníferas autóctonas, especialmente enfocada en el sector de la construcción industrializada.

La Diputación ha adquirido los terrenos en el PEMA, de Garray, para ubicar este centro.

Adenda en Servicios Sociales

Por otra parte la junta de gobierno ha aprobado la adenda 20025 para modificar el acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las entidades superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales sobre la cofinanciación de los servicios sociales que han de prestarse para anualidades 2024, 2025, 2026 y 2027.

En este caso se modifica la adenda de 24.486.497 euros, que supone modificación net de financiación de casi un millón de euros.

Entre otros asuntos, la junta de gobierno ha aprobado el convenio con el Colegio Oficial de Médicos de Soria, para el desarrollo de segundo Certamen de los Premios Pueblos Saludables de la provincia, en 2025, dotado con 10.000 euros