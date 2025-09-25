Maheso anuncia que su planta estará operativa en el PEMA en 2026

Jueves, 25 Septiembre 2025 15:50

Maheso, líder en soluciones de alimentación e ingredientes y platos preparados para el mercado nacional e internacional, avanza en la construcción de su nueva planta en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) en Garray, que ha señalado que estará operativa en mayo de 2026.

La compañía ya ha destinado más de 13 millones de euros a la fábrica, incluyendo la construcción, las instalaciones y la maquinaria, dentro de los 20 millones previstos para 2025.

En conjunto, la inversión total alcanzará los 40 millones de euros.

Esta fábrica de 14.000 m² de superficie, va a convertirse en una de las piezas clave de la estrategia industrial de Maheso para duplicar su capacidad productiva consolidando su liderazgo en el mercado español y reforzando su expansión internacional, con especial foco en mercados estratégicos de Europa y Estados Unidos.

Las instalaciones ya cuentan con los cimientos, los muros, pilares y la cubierta.

También se ha finalizado la instalación de la cámara frigorífica de producto acabado y la cámara frigorífica de materias primeras.

A finales de este año está previsto que se finalice toda la estructura de la obra y las instalaciones de luz y gas.

Además, la compañía ya ha empezado a comprar la maquinaria, para poder producir en un futuro.

Maheso Garray, innovación en alimentos de conveniencia

La nueva planta de Maheso estará equipada con tecnología de última generación que optimizará procesos productivos con el objetivo de ofrecer soluciones convenientes, rápidas de preparar y de calidad tanto para el consumidor final como para el canal HORECA, sin comprometer la experiencia gastronómica en términos de sabor y textura.

Entre las innovaciones más destacadas, la planta permitirá aplicar rebozados con estructuras mejoradas, lo que reduce la absorción de aceite y aumenta la sensación crujiente en los productos.

Esta novedad tecnológica representa una mejora sustancial en la eficiencia de los procesos y la calidad final de los alimentos, posicionando a la compañía con una ventaja competitiva en el sector.

La constructora Viscola es quién está llevando a cabo la construcción de la nueva planta y lo está haciendo, siguiendo los criterios del Certificado de Construcción Sostenible BREEAM®, un estándar británico de reconocimiento internacional que evalúa el desempeño ambiental de los edificios, abarcando aspectos como eficiencia energética, calidad del aire interior y bienestar de las personas.

Crecimiento empresarial y apuesta por el impulso territorial

El desembarco de Maheso en el PEMA no solo impulsará el crecimiento de la compañía, sino que supondrá un motor de dinamización económica y social en Castilla y León, generando empleo en la región con la contratación de unos 80 trabajadores en los próximos 4 años.

“La puesta en marcha de esta planta no solo representa un avance en términos de producción y logística, ya que mejoramos la conectividad con el Puerto de Bilbao para exportaciones, sino también una apuesta por el desarrollo económico y social de zonas en riesgo de despoblación”, ha destacado el CEO de Maheso, David Aldea.

“Queremos ser un motor de cambio en la región, generando empleo estable y de calidad para fortalecer el tejido económico local y ofrecer oportunidades a las personas que apuestan por vivir y trabajar en Soria”, ha subrayado.

Con la inauguración de la nueva fábrica, prevista para mayo de 2026, arrancará la primera fase del proyecto con una primera línea de productos – snacks vegetales, quesos y churros- con especial foco en formatos aptos para horno y airfryer, una capacidad de producción de 2.500 toneladas anuales y una plantilla inicial de 40 trabajadores.

En 2027 dará inicio la segunda fase durante la cual se duplicará la capacidad productiva de las instalaciones introduciendo una segunda línea de producción -precocinados cárnicos y otras soluciones de alimentación- llegando a las 5.000 toneladas.

Maheso amplía su equipo con talento local en Soria

Maheso ya está ampliando su equipo con nuevos perfiles técnicos en las áreas de gestión productiva, aseguramiento de la calidad y mantenimiento, que ya se están formando en la sede de la compañía, en Montcada i Reixac (Barcelona) con los estándares de la compañía, los procesos clave y la cultura empresarial, y su formación se extenderá hasta finales de año.

Además, a estos profesionales también se incorporarán nuevos perfiles en octubre, que empezarán también su formación.

Este equipo se incorporará en Garray a principios de 2026 para dar soporte a la fase de instalación y garantizar el arranque de la nueva planta.

Además, la compañía está en búsqueda activa de talento y, paralelamente, acaba de abrir un proceso de selección de personal, buscando perfiles de producción, un paso clave para consolidar un equipo comprometido, capacitado y alineado con los valores de Maheso.

El personal interesado puede aplicar en las diferentes ofertas laborales a través de la página web de la compañía.

Además, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) también recogerá los CV en la recepción y en su portal de Empleo.

La planta de Garray forma parte del Plan Estratégico 2030 de Maheso, que contempla una inversión total de 75 millones de euros en toda el área industrial y tecnológica en España y persigue superar los 300 millones de facturación en 2030.

Sobre Maheso

Ubicada en Montcada i Reixac (Barcelona) Maheso es una compañía líder en soluciones de alimentación para el mercado nacional e internacional.

El grupo está especializado y es fabricante de productos refrigerados y congelados.

Cuenta con una plantilla de más de 700 personas y está presente en más de 35 países.

Con una facturación de 159 millones de euros en 2024, el grupo se marca el objetivo de superar los 300 millones dfe euros en 2030, gracias a la internacionalización y al crecimiento orgánico e inorgánico.