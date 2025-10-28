Lectura de un clásico de literatura soriana en San Leonardo de Yagüe

Martes, 28 Octubre 2025 15:56

El próximo 2 de noviembre tendrá lugar la lectura de un clásico de la literatura soriana en San Leonardo de Yagüe.

Será la leyenda de “El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, y se realizará a partir de las 19.30 horas en el Teatro Juan Yagüe.

"El monte de las ánimas" es una leyenda de Bécquer sobre un monte en Soria donde se libró una batalla entre templarios y nobles castellanos, resultando en un cementerio improvisado en una capilla.

La leyenda cuenta que en la noche de Todos los Santos, las almas de los muertos se levantan de sus tumbas para vagar en una cacería fantasma.

La historia principal sigue a Alonso y Beatriz, dos primos que van de caza; Alonso le cuenta la leyenda, pero después Beatriz, jugando con su valor, le pide que vaya al monte a buscar una cinta que ella "olvidó".

Alonso muere en el monte y Beatriz, al encontrar la cinta desgarrada y ensangrentada al amanecer, muere de terror.

Por otra parte, el Ayuntamiento sanleonardino ya ha puesto fecha para las que serán las vigésimo segundas Jornadas Micológicas.

Se celebrarán el 8 y 9 de noviembre, junto con la celebración de la festividad de San Leonardo.