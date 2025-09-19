Covaleda licita la pasarela aérea en el Raso de la Nava

Viernes, 19 Septiembre 2025 08:03

El Ayuntamiento de Covaleda ha licitado la pasarela aérea con estaciones de interpretación tematizadas que se ubicará en el Pinar Raso de la Nava.

El Gobierno de España, a través programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financia una nueva infraestructura de uso público en el término municipal de Covaleda: la pasarela aérea de entre 200 y 300 metros con estaciones de interpretación tematizadas en el Pinar Raso de la Nava.

El proyecto que licita ahora este ayuntamiento pinariego se concibe para uso mixto peatonal y ciclista, se integra en el paisaje de pinar y pone el foco en la divulgación ambiental y la mejora de la experiencia de visita.

La pasarela incluye plataformas modulares y varias estaciones de interpretación con contenidos tematizados. Cumple las prescripciones de accesibilidad y de protección ambiental.

La pasarela aérea, de uso mixto peatonal y ciclista, se concibe como una estructura elevada isostática de longitud aproximada 200-300 metros, dividida en módulos para adaptarse al relieve del Pinar Raso de la Nava y garantizar la accesibilidad turística sin alterar yacimientos ni construcciones próximas.

El trazado se resuelve con plataformas modulares y luces de 9,5 metros, 14 metros y 44 metros, apoyadas sobre cimentaciones de hormigón armado y una estructura metálica en acero corten; incorpora solados antideslizantes en chapa deployé y barandillas de madera tratada, así como drenajes y medidas de integración paisajística.

La licitación, tramitada por procedimiento abierto simplificado, fija un valor estimado de 673.173 euros, con un plazo de ejecución de 140 días hábiles (28 semanas) desde la firma del acta de replanteo.

Las ofertas deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 6 de octubre (23:59 h); la apertura de criterios sujetos a juicio de valor está prevista el 14 de octubre a las 09:00 h y la apertura económica ese mismo día a las 09:30 h, en el Ayuntamiento de Covaleda.

La localización de la obra se sitúa en el Raso de la Nava, al norte del casco urbano de Covaleda, sobre terrenos con características geotécnicas definidas en los anejos del proyecto, lo que permitirá ejecutar una estructura segura, duradera y de bajo mantenimiento.

PSTD “Entrepinos”

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Entrepinos” de Covaleda fue aprobado en la Conferencia Sectorial de Turismo dentro del plan ordinario, sin fondos del Plan de Recuperación. Persigue cuatro objetivos: generar turismo accesible en la montaña, convertir los montes de Covaleda y su gran pinar en un recurso turístico sostenible, diseñar nuevos productos turísticos (turismo activo, naturaleza y gastronomía) y formar/estimular el emprendimiento local. El plan cuenta con 2.000.000 euros, de los cuales 200.000 son financiados por el Ayuntamiento.

El PSTD se estructura en cuatro ejes: Transición Verde y Sostenible (adecuación de sendas ciclopeatonales, del paraje El Cubo y la senda de las cascadas; 380.000 euros), Eficiencia Energética (instalaciones eficientes en el Raso de la Nava; 338.000 euros), Transición Digital (señalización inteligente en la senda de las cascadas, reconversión de la oficina de turismo y posicionamiento online/creación de contenidos digitales; 263.000 euros), y Competitividad (itinerario adaptado en el Raso de la Nava, estaciones aéreas de interpretación del Raso de la Nava, productos turísticos experienciales, nuevos servicios y gerencia del plan; 1.019.000 euros).

La pasarela aérea con estaciones de interpretación licitada se integra precisamente en este último eje