Abejar no ha perdido subvención del Plan de Sequia, según su alcaldesa

Viernes, 19 Septiembre 2025 14:41

El Ayuntamiento de Abejar ha confirmado que el municipio no ha perdido la subvención correspondiente al Plan de Sequía, como ha asegurado Vox, y ha subrayado que los fondos están plenamente asegurados tras haber cumplido con todo el procedimiento administrativo en tiempo y forma.

La alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, ha querido despejar cualquier duda al respecto en un comunicado remitido tras las declaraciones del concejal y diputado provincial de Vox.

“Queremos dejar muy claro que Abejar no ha perdido ni va a perder esta subvención. Hemos trabajado con rigor desde el primer día y hoy podemos confirmar que la ayuda está garantizada para nuestro municipio”, ha señalado

Cronología de la solicitud y tramitación

21 de enero de 2025 : El Ayuntamiento presenta la documentación inicial en la sede electrónica de Diputación, incluyendo la solicitud de instalación de un descalcificador y un primer presupuesto simplificado.

: El Ayuntamiento presenta la documentación inicial en la sede electrónica de Diputación, incluyendo la solicitud de instalación de un descalcificador y un primer presupuesto simplificado. Febrero de 2025 : Diputación solicita una memoria valorada y un presupuesto desglosado. El Ayuntamiento encarga a la ingeniera municipal la redacción de dicha memoria, que se remite dentro del mismo mes.

: Diputación solicita una memoria valorada y un presupuesto desglosado. El Ayuntamiento encarga a la ingeniera municipal la redacción de dicha memoria, que se remite dentro del mismo mes. Marzo de 2025 : Diputación comunica que la memoria resulta insuficiente y exige la presentación de un proyecto de ejecución.

: Diputación comunica que la memoria resulta insuficiente y exige la presentación de un proyecto de ejecución. 28 de abril de 2025 : Se remite a Diputación el proyecto de ejecución completo junto con la documentación correspondiente. Ese mismo mes, el Ayuntamiento afronta con fondos propios una obra de urgencia en las tuberías de acceso al depósito, debido a la falta de agua potable.

: Se remite a Diputación el proyecto de ejecución completo junto con la documentación correspondiente. Ese mismo mes, el Ayuntamiento afronta con fondos propios una obra de urgencia en las tuberías de acceso al depósito, debido a la falta de agua potable. 12 de julio de 2025 : Diputación notifica, vía sede electrónica, la inclusión de Abejar en el Plan de Sequía, requiriendo la presentación de actas de replanteo, publicaciones en boletín y certificaciones.

: Diputación notifica, vía sede electrónica, la inclusión de Abejar en el Plan de Sequía, requiriendo la presentación de actas de replanteo, publicaciones en boletín y certificaciones. Finales de julio de 2025 : La ingeniera municipal informa de que el proyecto de descalcificador ha recibido informe técnico negativo por parte de Diputación, y que debe subsanarse.

: La ingeniera municipal informa de que el proyecto de descalcificador ha recibido informe técnico negativo por parte de Diputación, y que debe subsanarse. Agosto de 2025 : La ingeniera elabora un nuevo proyecto corrigiendo las deficiencias señaladas. El Ayuntamiento prepara la nueva documentación requerida.

: La ingeniera elabora un nuevo proyecto corrigiendo las deficiencias señaladas. El Ayuntamiento prepara la nueva documentación requerida. 2 de septiembre de 2025: El nuevo proyecto es entregado oficialmente en Diputación, quedando a la espera de resolución favorable para continuar con el procedimiento administrativo.

“Este tipo de procesos son largos y a veces generan confusión, pero lo importante es que la subvención está concedida y asegurada. Estos fondos son imprescindibles para mejorar nuestras infraestructuras de agua y afrontar con garantías los efectos de la sequía”, ha añadido la alcaldesa Romero.

El Ayuntamiento ha recordado que esta ayuda permitirá financiar actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del suministro, reducir pérdidas y garantizar el acceso al agua en las mejores condiciones para los vecinos.

La alcaldesa ha asegurado que “en ningún momento se ha quedado fuera ni se han perdido 48.000 euros de esa subvención. Se va a seguir trabajando con ella como se ha hecho hasta ahora desde el Ayuntamiento y mandando todo lo que sea necesario para poner en funcionamiento ese descalcificador como se ha hecho hasta ahora. “.

En este sentido ha aclarado que el Ayuntamiento de Abejar "en estos seis años en los que llevo yo aquí ha trabajado con subvenciones de Junta, Diputación, Asopiva, Estado, Fondos Europeos y a día de hoy no ha habido ni una subvención que se haya perdido por no entregar documentación ni por nada”

En contestación a las declaraciones realizadas por el concejal de Vox, Carolina Romero detalla que “desde mi equipo de gobierno, tanto yo como el resto de concejales vamos a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora por conseguir todas las subvenciones posibles para este municipio y no vamos a dejar perder ninguna por falta de documentación ni por falta de diligencia. Tenemos muy claros los plazos cuando nos los dicen y trabajamos con ellos siempre con antelación, nunca posterior”.

“La transparencia es fundamental en nuestra gestión. Por eso hemos querido explicar paso a paso cómo se ha desarrollado este procedimiento, para que los vecinos tengan toda la información y sepan que Abejar cuenta con estos recursos”, ha concluido Romero.