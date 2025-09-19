Vox critica falta de diligencia de Abejar, tras perder ayuda de Plan de Sequia

Viernes, 19 Septiembre 2025 07:30

El edil de Vox Eduardo Alvarez, ha acusado de “falta de diligencia” a la alcaldesa socialista de Abejar por no haber entregado a tiempo la documentación necesaria para que Abejar pudiera beneficiarse de una subvención de 37.174 euros para ejecutar la instalación de unos equipos de descalcificación de las aguas del municipio.

El proyecto de Abejar se quedó fuera de la convocatoria pese a que su solicitud había sido incluida por la Diputación entre los proyectos subvencionables dentro Plan Sequía que la institución provincial ejecuta con fondos de la Junta de Castilla y León.

Álvarez ha destacado sus gestiones, tanto en la Diputación provincial, como en el consistorio de Abejar, para que el municipio pudiera ser beneficiario de esta subvención.

“Ya a principios de este año informé a la alcaldesa de la existencia del Plan Sequía y de la posibilidad de incluir en el mismo las obras de instalación de los necesarios equipos descalcificación. En febrero, Abejar presentó la solicitud junto con la memoria y un presupuesto de 48.000 euros”, ha explicado en un comunicado.

En abril, en la Comisión de Planes Provinciales, se aprobó ampliar la propuesta inicial para que Abejar tuviera cabida dentro de los municipios con subvenciones del Plan Sequía, junto con Medinaceli y Valdealvillo.

El concejal de Vox ha asegurado que le consta "que los servicios técnicos de Diputación se pusieron varias veces en contacto con el consistorio para informarles de su inclusión en el plan, de la documentación necesaria y de la premura de los plazos, pero pese a ello fue presentada telemáticamente el 2 de septiembre; demasiado tarde”.

Álvarez ha explicdo que, en este caso, es imposible que la Diputación alargue los plazos dado que ha de cumplir con las justificaciones exigidas por la Junta de Castilla y León en la convocatoria.

“Tengo claro que ha habido falta de diligencia por parte de la alcaldesa de Abejar, por no estar encima del proyecto, adelantándose al cumplimiento de los plazos y asegurándose de que toda la documentación de su Ayuntamiento estuviera presentada en tiempo y forma”, ha afirmado Álvarez.

“A los vecinos de Abejar no les sirve de excusa que hayan sido vacaciones de verano porque es precisamente en verano cuando más conscientes son de la necesidad de esas obras para el municipio”, ha añadido.

Normas subsidiarias

El concejal de Vox también ha opinado sobre la planificación urbanística de Abejar y ha señalado que las Normas Subsidiarias del municipio están “totalmente obsoletas”.

Para Álvarez: “la modificación de las Normas Subsidiarias debería ser una prioridad absoluta para la presente legislatura.

"Tienen un nivel de exigencia tal que prácticamente impiden la realización de pequeñas obras demandadas por muchos vecinos. Desde Vox vamos a trabajar para conseguir adaptarlas a las necesidades reales del pueblo”, ha aifrmado.

Dimisión concejala socialista

Álvarez se ha referido también a la dimisión y renuncia al acta de concejal por parte la socialista Mª Carmen Teresa Pérez, de la que se dio cuenta en el pleno de esta semana.

El concejal de Vox ha señalado que lamenta la salida de esta edil, que argumentó razones personales para dejar su cargo.

“Lamento que haya decidido dejar el Ayuntamiento. Le deseo muchos éxitos personales y profesionales, y también a la persona que se incorpore a la corporación para ocupar su cargo; les deseo lo mejor”, ha concluido.