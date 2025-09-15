Nuevo descenso en las reservas de agua en el embalse de la Cuerda del Pozo

Lunes, 15 Septiembre 2025 11:25

El embalse de la Cuerda del Pozo sigue una semana más descendiendo en sus nivel de reservas de aguas y contiene actualmente 165,096 hectómetros cúbicos de agua, el 66,36 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 169,523 hectómetros cúbicos, el 68,14 por ciento, según el balance hídrico de la última semana facilitado este lunes por la Subdelegacion del Gobierno en Soria.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 136,687 hectómetros cúbicos de agua, el 54,94 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 6,50 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -4,427 hectómetros cúbicos.

Durante esta semana no se han registrado precipitaciones en la zona del embalse.