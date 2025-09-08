Covaleda se cita con XXI edición de su Feria Ganadera
la XXI Feria Ganadera de Covaleda llegará el próximo 13 de septiembre al paraje El Lomo, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la ganadería, el campo y la tradición.
El programa comenzará a las 8:00 horas con la entrada del ganado y la distribución en los corrales de exhibición.
A las 11:00 h se celebrará la apertura oficial de la feria, con exposiciones de trabajos artesanos, material ganadero, artesanía industrial, productos alimentarios y exhibiciones de antiguas costumbres rurales.
Los asistentes podrán disfrutar de migas pastoriles gratuitas a las 12:00 horas, hinchables para los más pequeños y un emotivo homenaje a los ganaderos de mayor edad bajo el lema “Toda una vida dedicada a la ganadería”.
La jornada continuará con la exhibición de arrastre de madera con caballerías y culminará con una gran paella popular a las 15:00 horas.