Covaleda se cita con XXI edición de su Feria Ganadera

Lunes, 08 Septiembre 2025 15:42

la XXI Feria Ganadera de Covaleda llegará el próximo 13 de septiembre al paraje El Lomo, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la ganadería, el campo y la tradición.

El programa comenzará a las 8:00 horas con la entrada del ganado y la distribución en los corrales de exhibición.

A las 11:00 h se celebrará la apertura oficial de la feria, con exposiciones de trabajos artesanos, material ganadero, artesanía industrial, productos alimentarios y exhibiciones de antiguas costumbres rurales.

Los asistentes podrán disfrutar de migas pastoriles gratuitas a las 12:00 horas, hinchables para los más pequeños y un emotivo homenaje a los ganaderos de mayor edad bajo el lema “Toda una vida dedicada a la ganadería”.

La jornada continuará con la exhibición de arrastre de madera con caballerías y culminará con una gran paella popular a las 15:00 horas.