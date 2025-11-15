Nuevo servicio de autobús entre Soria y Arcos de Jalón

Sábado, 15 Noviembre 2025 09:19

A partir del próximo lunes, 17 de noviembre, el servicio de autobús que une Soria-Almazán-Arcos de Jalón, realizado por el operador de transporte Linecar, prestará una nueva expedición adicional.

Saldrá desde Soria a las 15.15 horas y llegará a Arcos de Jalón sobre las 16.50 horas, según ha confirmado la delegación territorial de la Junta en Soria.

El objetivo fundamental de esta nueva expedición, solicitada por el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, que se prestará en días laborales, de lunes a viernes, es atender las necesidades de los estudiantes y trabajadores de la zona, facilitando el regreso a sus domicilios desde la capital, después de finalizar su jornada lectiva y laboral.

Esta nueva frecuencia, que presta servicio a 14 localidades, entre ellas Almazán y Arcos de Jalón, se suma a la ya autorizada por la Junta de Castilla y León el pasado 4 de julio de 2025, que permitía un nuevo servicio de ida en la línea Arcos de Jalón-Soria, dentro de la concesión administrativa de servicio de transporte público regular permanente y de uso general de viajeros por carretera entre Arcos de Jalón-Almazán-Soria (VACL-011), consistiendo el mismo en una nueva expedición con salida de Arcos de Jalón a las 6.20 horas y finaliza su recorrido en la Estación de Autobuses de Soria a las 7.55 horas.

Con esta nueva autorización, la Junta ha subrayado en un comunicado que se pone de manifiesto que está trabajando activamente en la implantación de la Buscyl y en la mejora de la movilidad, buscando un modelo que facilite el acceso a servicios y ayude a fijar población en las zonas más despobladas de la Comunidad.