La raíz de la música folk conquista el Palacio Ducal de Medinaceli

Lunes, 15 Septiembre 2025 20:23

El festival Medinaceli Folk 2025 ha vuelto a llenar de magia el Palacio Ducal con un cartel de altísima calidad que ha conquistado al público. La gaita de Óscar Ibáñez y su Tribó ha brillado como plato fuerte de un fin de semana en el que tradición y modernidad se han unido para mantener viva la música de raíz.

El pasado fin de semana, Medinaceli ha vuelto a convertirse en capital del folk.

La cuarta edición del festival ha llenado de música el histórico Palacio Ducal y ha dejado tras de sí una estela de emoción, ovaciones y un público entregado a los sonidos de raíz.

Desde la apertura del cartel hasta el cierre, la calidad artística ha sido la gran protagonista.

La actuación estelar de Óscar Ibáñez y su Tribó, con un concierto vibrante en el Patio Renacentista, se erigió como el momento cumbre del festival. Más de dos horas de virtuosismo a la gaita que demostraron por qué Ibáñez es considerado uno de los grandes intérpretes de la música tradicional en la península.

A su lado, formaciones como Juan José Robles Trío, Dúo Sal150 o Trío Ojos Negros completaron una programación que recibió elogios unánimes.

El entorno fue también parte de la magia. Bajo las arcadas renacentistas del Palacio Ducal, cada nota cobró vida con un eco único, envolviendo al público en una experiencia donde la historia y la música se dieron la mano.

Ignacio López, director del festival, lo ha resumido con emoción: “Ha sido una gran alegría recibir tantas felicitaciones por la enorme calidad de la propuesta musical de este año. En un mundo cada vez más electrónico, poder escuchar gaitas, violines, zanfonas, bandurrias, panderos o bouzukis nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda de dónde venimos, sin dejar de abrirnos a fusiones modernas que mantienen siempre el alma de la música de raíz”.

Medinaceli Folk ha demostrado, una vez más, que el folk no es nostalgia, sino presente y futuro. Que los instrumentos que llevan siglos sonando aún tienen mucho que decir, y que festivales como este son capaces de mantener vivas las tradiciones al tiempo que las reinventan.

Más allá de la música, el festival consolida a Medinaceli como referente cultural, motor turístico y punto de encuentro entre patrimonio, tradición y modernidad.

El balance es rotundo: público entusiasta, músicos de primer nivel y una experiencia que deja huella.

Medinaceli Folk 2025 se despide con una certeza: la magia del folk sigue intacta, y en cada edición vuelve a renacer en el corazón de su Palacio Ducal.