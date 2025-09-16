El artista vasco Javier Brizuela expone en Medinaceli

El artista vasco javier Brizuela inaugurará el próximo 19 de septiembre, en el Palacio Ducal de Medinaceli, la exposición “DEDESDEFUERADE”, del artista vasco Javier Brizuela.

La inauguración se celebrará el próximo 19 de septiembre a las 19:00 horas en la Sala ZENIT del Palacio Ducal de Medinaceli.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre.

En esta nueva propuesta, Brizuela presenta un proyecto concebido como reflexión y denuncia sobre nuestro tiempo, en el que explora la fuerza expresiva de los grafitis y rótulos urbanos trasladados a un soporte singular: hojas de pasta de papel de gran formato, endurecidas y trabajadas hasta crear volúmenes, incisiones y marcas.

La decisión artística de prescindir del color intensifica la carga simbólica de la obra, que se despliega en un conjunto de 18 piezas destinadas a conformar un gran mural de impacto visual y poético.

A través de esta serie, Brizuela invita al espectador a detenerse, reflexionar y sentir, conectando con la memoria ancestral y la huella contemporánea que marcan nuestra relación con el presente.

Sobre el artista

Javier Brizuela cuenta con más de tres décadas de trayectoria artística y ha expuesto en galerías, centros culturales y ferias de arte en España, Alemania y Francia.

Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en la Galería Dionis Bennassar (Madrid), el Centro Cultural Okendo (San Sebastián), la Sala Araba de Vitoria-Gasteiz, y el Espacio Cultural San Marcos (Rentería), entre muchas otras.

Ha participado en importantes exposiciones colectivas y ferias, como la Feria DEARTE en Madrid y Medinaceli, el Kultur Forum Kunstverein Schorndorf (Alemania), o la muestra Trame de Soi en La Rue des Arts de Tulle (Francia).

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en diferentes ciudades del País Vasco y ha recibido reconocimientos en certámenes de arte como el Imagínate Euskadi (Banco Central Hispano) o el Concurso de Pintura Adour-Bidasoa.

Con DEDESDEFUERADE, Brizuela reafirma su compromiso con el arte como herramienta de reflexión y denuncia, en una propuesta que combina la fuerza de lo urbano con un lenguaje plástico profundamente poético.