Medinaceli vibrará en octubre con la VI edición de Malvasía Medinaceli JAZZ

Lunes, 15 Septiembre 2025 11:08

La VI edición del festival Malvasía Medinaceli JAZZ, una de las citas más singulares y esperadas del otoño jazzístico en España, tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025 en el majestuoso Palacio Ducal de Medinaceli, con Italia como país invitado y una programación que combina figuras consagradas, nuevas voces y propuestas arriesgadas del jazz actual.

Convertido ya en un referente cultural en el entorno rural, el festival apuesta por música de calidad en un enclave histórico, uniendo patrimonio, gastronomía y la energía creativa de artistas nacionales e internacionales.

Por segundo año consecutivo, la cita cuenta con el patrocinio de Malvasía, empresa soriana que respalda firmemente este encuentro musical.

Malvasía Medinaceli JAZZ no solo es un escaparate musical, sino un puente cultural entre generaciones, países y lenguajes.

Este año, la conexión con Italia refuerza el carácter internacional del encuentro, fomentando el diálogo artístico y la creación contemporánea en el jazz.

El pistoletazo de salida del primer Concurso Junior Medinaceli JAZZ tiene un comienzo ilusionante con vocación de continuidad: una apuesta firme por las nuevas promesas y un acicate a mezclar e involucrar a las nuevas generaciones con sus referentes.

Tres días de jazz, vanguardia y tradición

Viernes 10 de octubre

Nuevos horizontes para la jornada inaugural:

- David Sancho Quinteto – Mind in Progress, un viaje sonoro que mezcla jazz, rock sinfónico y la música urbana de vanguardia

- Opera23 (Vincenzo Germano, Italia) – Teatro Armónico, presentación oficial del álbum, jazz contemporáneo, electrónica y nuevos conceptos para la improvisación.

Sábado 11 de octubre

La sesión doble rendirá tributo a la tradición del jazz expandida a nuevas maneras de hacer:

- Román Filiú – Suite Oriental, un delicado trabajo para cuerdas y saxo que funde sonoridades camerísticas y espíritu jazzístico.

- Moisés P. Sánchez – Soliloquio, un recital a piano solo, improvisado casi de un solo trazo, que regalará uno de los momentos irrepetibles de esta edición.

Domingo 12 de octubre

El festival se despide con gran formato y jóvenes talentos:

- I Concurso Junior Medinaceli JAZZ – actuación y entrega de premios del grupo ganador, abriendo la sesión matinal.

- Paloma Cosano Big Band – Paloma y otros pájaros, música original para big band que abre nuevas sendas en el jazz español y con una pléyade de músicos excepcionales reunida en su gran ensemble.