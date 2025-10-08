Vicente del Bosque, socio de honor de peña madridista burgense

Miércoles, 08 Octubre 2025 08:13

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque será nombrado este miércoles en El Burgo de Osma socio de honor de la peña madridista burgense.

La citada peña ha confirmado en su perfil de redes sociales la visita del exseleccionador nacional, que comenzará a las 13:00 horas, en la que será recibido por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

Después se dirigirá a la sede de la peña madridista burgense (Bar Equus) y allí saludará a los socios y aficionados, llevando la copa oficial del Campeón del Mundo.

Posteriormente, en comida privada, será nombrado socio de honor.

Vicente del Bosque (Salamanca, 23 de diciembre de 1950), desarrolló la práctica totalidad de su carrera como futbolista en el Real Madrid (1968-1984), con el que disputó un total de 339 partidos oficiales, logrando cinco ligas y cuatro copas.

​ Fue internacional absoluto en 18 partidos con España (1975-1980).

Como entrenador, dirigió principalmente al Real Madrid (1999-2003), logrando entre otros títulos una Copa Intercontinental, dos Ligas de Campeones y dos Campeonatos de Liga, y a la selección española (2008-2016), con la que logró el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.