El Burgo de Osma se llenará de música en VI Concentración de Charangas

Martes, 14 Octubre 2025 08:49

El Burgo de Osma se llenará de música y animación este próximo sábado con la celebración de la sexta edición de la concentración de charangas.

La convocatoria está organizada por las agrupaciones musicales burgenses El Desacuerdo y La Amistad, que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento y las peñas.

Ocho agrupaciones musicales llenarán de música El Burgo de Osma desde primera hora de la mañana de este sábado y hasta la madrugada recorriendo sus calles en una jornada de hermandad y fiesta con el que la villa retoma su tradicional espíritu de música popular.

Estraperlo (Aranda de Duero, Burgos), Sin Más (Soto de San Esteban, Soria), Butaneros (Madridejos, Toledo), Los Chiquitos (Palencia), Ay Caramba (Cella, Teruel) y Carajillo (Tarazona, Zaragoza), además de las dos charangas locales, pondrán la música y la animación.

La fiesta está abierta a todos aquellos que quieran participar.

Cada una de las charangas estará acompañada por, como mínimo, una de las peñas de las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque.

A las doce del mediodía, el Ayuntamiento recibirá a los participantes y se interpretará una pieza conjunta antes de iniciar el pasabares y vermú por los establecimientos indicados por la organización.

La comida popular será en el Centro Polivalente cuyo escenario acogerá la actuación individual de las charangas antes de salir de nuevo a las calles para la sesión de la tarde.

Por la noche, la cita con la cena será a las once, de nuevo en el polivalente donde habrá discomóvil hasta la madrugada y bingo en el descanso organizado por los alumnos del Instituto Santa Catalina.

Los tickets para el almuerzo y la comida se pueden adquirir, en los bares la Nueva Estación y Refugio El Carro, por un precio conjunto de 20 euros, mientras que la cena se ofrece por 5 euros.