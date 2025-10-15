El Burgo de Osma convoca IV edición de Concurso de Escaparatismo

Miércoles, 15 Octubre 2025 13:26

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, ha anunciado convocatoria del IV Concurso de Escaparatismo de la villa.

Este certamen tiene como objetivo principal impulsar y promocionar el comercio de proximidad, fomentando la creatividad y la innovación en la decoración de escaparates.

En la cuarta edición de este concurso, la valoración del concejal de turismo es muy positiva.

Según sus palabras: “Es la cuarta edición de este concurso que se celebra, en la cual tenemos una participación media del 30 por ciento de los establecimientos hábiles que pueden concursar dentro de la localidad. Hemos observado una progresión notable en términos de creatividad y competitividad en cada una de las ediciones, y esperamos que esta nueva edición nos traiga más sorpresas. Personalmente, estoy muy orgulloso de los escaparates que podemos ver en cada nueva edición de este concurso y animo a todos los establecimientos a participar. “

Para esta cuarta edición, la temática elegida es “la Navidad”. Los comercios participantes deberán integrar en su decoración los productos y/o servicios que ofrecen, creando un ambiente navideño que embellezca nuestras calles y atraiga tanto a los vecinos como a visitantes de otros municipios.

Pueden participar pequeños y medianos comercios, así como establecimientos de restauración con tienda física abierta al público en El Burgo de Osma

. Los interesados deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y presentar su inscripción antes del 24 de noviembre de 2025.

La exposición de los escaparates decorados deberá realizarse desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026.

Durante este periodo, el jurado evaluará los escaparates y otorgará premios a las mejores decoraciones.

Se otorgarán tres premios a los establecimientos que obtengan la mejor puntuación y los criterios de valoración de los escaparates serán su composición e integración de productos, la creatividad y originalidad en el montaje, el impacto visual y el uso de materiales reciclables y sostenibles.