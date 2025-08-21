Nuevo folleto turístico de la Ciudad de Osma para descubrir su historia y su patrimonnio

Jueves, 21 Agosto 2025 13:26

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma, por mediación de la concejalía del ramo, ha puesto en marcha una nueva iniciativa turística con la edición de un folleto que invita a vecinos y visitantes a recorrer las calles, plazas y rincones más emblemáticos de la localidad de Osma.

Este nuevo material pretende convertirse en una herramienta práctica y atractiva para todos aquellos que deseen adentrarse en la riqueza patrimonial, cultural y natural de la Ciudad de Osma, una joya de la provincia de Soria, con un potencial turístico por descubrir.

El folleto ofrece un recorrido sugerido en forma de ruta turística, que permite al visitante descubrir una serie de puntos de interés, como pueden ser, la Iglesia de Santa Cristina, el puente romano, el castillo, la nueva Plaza de España de reciente creación, el rollo, la heráldica de la localidad o el museo Argaela de muy pronta musealización.

Lugares que ponen de manifiesto el patrimonio histórico y cultural de este barrio de El Burgo de Osma.

Además, la guía propone la visita al yacimiento Arqueológico de Uxama, como un nexo de unión con la historia de la localidad y da a conocer de forma breve el paso de las diferentes culturas o civilizaciones que se fueron asentando en el lugar y cómo fue variando la toponimia del nombre de la localidad con cada nuevo asentamiento humano en la zona.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca dar mayor visibilidad a su patrimonio cultural y monumental, fomentar el turismo responsable y dinamizar la economía local.

Declaraciones

"Con este folleto queremos crear una nueva ruta turística dentro del municipio, poniendo en valor el patrimonio histórico de Osma, un patrimonio relevante por potenciar. Además, tenemos el objetivo de seguir dinamizando el turismo en la localidad y asentar más tiempo al turista que nos visita, buscando que su visita no sea sólo de dos horas o de un solo día y que tenga más opciones por descubrir dentro de la Villa burgense. Del mismo modo, buscamos dar opciones a nuevos emprendimientos empresariales en función del nuevo flujo de visitantes creado, con esta nueva ruta de circulante.” ha señalado Miguel Ángel Miguel

El folleto turístico estará disponible de manera gratuita en la Oficina de Turismo, a partir del próximo lunes y los establecimientos hosteleros de la ciudad que quieran obtener el folleto podrán solicitarlo a la Concejalía de Cultura y Turismo o a través de la propia Oficina de Turismo.

Del mismo modo se podrá descargar desde la pagina web de Cultura y Turismo.