A disposición videos con ponencias de temática soriana de XXXVIII Curso de Verano de Santa Catalina
La Universidad de Santa Catalina pone a disposición de alumnos y público en general los videos con las ponencias de temática soriana de los XXXVIII Curso de Verano.
La semana pasada concluyó con evidente éxito, tanto en número de inscritos como en los contenidos de las conferencias y los debates, el XVIII Curso de Verano de la Universidad Santa Catalina, según ha destacado la organización, que ha decidido poner a disposición de los alumnos y del público interesado los vídeos de las conferencias de temática soriana en el canal de Yotube culturayturismoburgense.com
Para ello ha abierto un enlace permanente en la web: @CulturayTurismoElBurgodeOsma-C desde el cual se da acceso abierto a las conferencias de los cursos:
“Imágenes para la Salvación: advertencias, modelos e intercesión en la iconografía funeraria de la Edad Media”
Dra. D.ª Marta Poza Yagüe, Doctora en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
"La casa tradicional soriana: una visión general en su contexto geográfico y cultural”
Dr. D. Ángel Moreno Dopazo. Arquitecto. Doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid.
"Bécquer, Sorolla y Maximino Peña: pintores de costumbres sorianas”