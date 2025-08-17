Galván corta las tres orejas y sale a hombros

Domingo, 17 Agosto 2025 08:44

David Galván ha sido el triunfador de la segunda de la feria taurina de El Burgo de Osma. Ha cortado tres orejas a sus enemigos y ha salido a hombros.

Plaza de Toros del Burgo de Osma. Segunda de Feria. 6 toros de Yerbabuena para Curro Díaz, David Galván y Jarocho. Tarde muy calurosa.3/4 de plaza.

Crónica de Adolfo Sainz

El precioso toro jabonero que abrió plaza por dos veces ,y otras dos lo intentó, dio vuelta de campana por lo que, añadido a un buen puyazo, llegó con poca fuerza a la muleta de Curro Díaz. El linarense se justificó con creces por ambas manos en faena voluntariosa y esforzada que remató con una certera estocada recogiendo la primera oreja de la tarde.

El segundo de la tarde fue otro jabonero y como el anterior tampoco estuvo sobrado de fuerza y también como el otro dio una vuelta de campana mermando sus fuerzas. Con esas pocas capacidades físicas llegó a la muleta con un recorrido corto por lo que Galván optó por una faena breve y con muletazos por alto sin obligarle. Mató de una buena estocada, lo mejor de su labor, por lo cual obtuvo una merecida oreja.

Jarocho debutaba como matador de toros en el Burgo y en su primero, otro jabonero serio pero justito de fuerza, dio una sensación de torero maduro y serio. Hizo su faena, brindada al alcalde y al concejal de Festejos, con despaciosidad y gusto con muletazos suaves y aprovechando perfectamente el poco recorrido del ejemplar que se quedaba corto. Destacó en unos naturales tirando del toro reacio a embestir. Mató de pinchazo, estocada y descabello y para él fue pedida la oreja que en esta ocasión la presidencia no concedió recibiendo a cambio una fuerte ovación del respetable.

El cuarto toro tampoco estuvo sobrado de fuerza. Sin transmisión alguna y falto de raza poco permitió el lucimiento del Curro de Linares. Para colmo mató mal de dos pinchazos, media y descabello. Por su voluntad recogió una amable ovación.

El quinto fue el más toreable del encierro porque tuvo más fuerza y eso que recibió un fuerte puyazo. En banderillas el público dio a Juan Carlos Rey la ovación más sentida y fuerte de la tarde pues el banderillero tras parear tropezó y cayó al suelo haciendo el toro por él en momentos trágicos pero todo quedó en un buen susto. Rey se levantó y pareó por todo lo alto pese a que seguro estaría todo dolorido. Saludó montera en mano. Ya en la muleta el toro valió y Galván se lució con la mano izquierda eso sí, un tanto despegado, en tres buenas series. Toreó también para el público con pases mirando al tendido y unos rodillazos finales y mató arriba muy bien por lo que cortó las dos orejas que paseó entre aclamaciones.

El sexto toro salió al ruedo con el pitón derecho sangrando y evidentemente eso ,que no debió ocurrir, hizo que el animal estuviera mermado de facultades. Con él Jarocho volvió a estar muy serio queriendo hacerle las cosas muy bien pese a que el animal no le correspondiera. Buena impresión del de Huerta del Rey aunque sin opciones. Otra vez erró con los aceros matando mal de 3 pinchazos y cuatro descabellos oyendo también un aviso y las palmas del público.

Con la salida a hombros de David Galván termina el festejo.

Ficha

plaza de toros del Burgo de Osma. 3/4 de plaza en tarde muy calurosa. Corrida de toros. 6 toros de Yerbabuena sospechosos de pitones, especialmente el sexto, de mal juego en general, justos de fuerza y raza. mejor el quinto.

Curro Díaz: Oreja y Saludos

David Galvan: Oreja y Dos Orejas

Jarocho, que debuta: Saludos y Palmas tras aviso