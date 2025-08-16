Gran faena de Julio Méndez y una buena impresión de Martín Morilla

La primera de la feria taurina de las fiestas de la Virgen del Espino y San Roque, en El Burgo de Osma, se ha saldado con la salida a hombros de los novilleros Julio Méndez y Tomás González.

Plaza de toros de El Burgo de Osma. Tarde muy calurosa. Primera de feria. Novillada de Ribeiro Telles para los novilleros Martín Morilla, Julio Méndez y Tomás González.1/3 de plaza.

Crónica de Adolfo Sainz

El primer novillo de la tarde fue excelente por clase y nobleza pero tuvo el gran inconveniente de su falta de fuerza por lo que apenas fue señalado por el piquero y aún así se cayó en el tercio de banderillas. El sevillano estuvo muy bien con él. Ya con el capote por verónicas y chicuelinas y en el quite por delantales y en faena primorosa destacando al natural y en los remates con mucho gusto en esos pases por alto, molinete muy morantista y ayudados por alto de categoría. Faena buena que no fue coronada por la espada oyendo los 2 avisos siendo, en cambio, silenciada su labor por el público.

Al segundo novillo, bueno también aunque sin la clase del primero, Julio Méndez lo exprime en una labor muy en novillero brindada al matador Juan José Padilla. El de Arenas de San Pedro estuvo muy por encima del novillo desde las primeras largas rodilla en tierra hasta el desplante final tirando la muleta en la cara del animal. Lo hizo todo y mató de pinchazo y casi entera cortando la primera oreja de la tarde.

El tercer novillo también fue bueno para el torero. Tomás González, de Alcorisa, se mostró con él menos placeado que sus compañeros de terna pero suplió su bisoñez con mucha disposición. Así se fue a portagayola para recibirlo y posteriormente le largó otra larga de rodillas. Al novillo le picó el de reserva y tras dos pares de banderillas el novillero comenzó su faena de rodillas en una tanda por la derecha. Faena animosa carente de calidad por debajo del portugués que remató de una media muy contraria pero que le valió para cortar dos generosas orejas.

Otra vez le tocó a Martín Morilla un novillo sin nada de fuerza que se cayó en los primeros tercios pese a no ser casi picado pero en esta ocasión el burel no tenía la clase ni mucho menos la humillación del anterior por lo que la faena no fue tan lucida como su primera. Pero aún así vimos sus buenas formas y concepto artístico destacando esta vez por la mano derecha y en los remates con unos molinetes muy toreros. Esta vez mató de pinchazo y buena estocada pero el puntillero al fallar se lo levantó por dos veces oyendo a su vez los dos avisos y volviendo a ser silenciada su labor. Una pena porque aunque se va del Burgo sin cortar orejas dejó una gratísima impresión.

La gran faena de la tarde tuvo lugar en el quinto de la tarde de la mano de Julio Méndez. El de Arenas de San Pedro como ya había demostrado en su novillo anterior estuvo firme, poderoso y con aplomo en una labor de altas cotas destacando cuatro series ,dos por ambas manos, realmente antológicas. Además la faena que comenzó de rodillas desde el centro del redondel la remató con una gran estocada por lo que recibió un justo premio que fue acompañado por la ovación para el novillo que si bien en los primeros tercios no terminó de definirse fue un gran ejemplar para la muleta. Un buen y hecho novillero.

Con el buen sexto que cerraba plaza Tomás González volvió a mostrar su poco oficio pues hizo la faena en terreno equivocado sin sacar el animal a los medios. Su faena comenzó de forma original con tres pases por alto sentado en una silla y eso fue a la postre lo mejor, y casi único, de su larga actuación que remató con una estocada que hacía guardia y otra contraria, oyendo un aviso y teniendo que descabellar siendo recompensado por otra más que generosa oreja.

Con la salida a hombros, pero de muy distinto mérito del coso burgense de Julio Méndez y de Tomás González concluye la tarde.

