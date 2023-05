Nominado a los Premios Europeos de Turismo Sostenible

Martes, 09 Mayo 2023 07:13

El grupo británico Quartz Inn Hotels, organizador de los “GrINN Awards” ha anunciado la nominación del hotel Castilla Termal Burgo de Osma a sus Premios Europeos de Turismo Sostenible.

El hotel encalvado en la Villa Episcopal está nominado en las categorías de Mejor Hotel Histórico Sostenible de Europa, Mejor Hotel de 4* sostenible de Europa, Mejor Spa Sostenible de Europa, Mejor alojamiento sostenible de España y Mejor alojamiento sostenible de Europa Occidental.

Con estas nominaciones, Castilla Termal Burgo de Osma ha reafirmado su compromiso con el medio ambiente y ve reconocidos todos sus esfuerzos en materia de sostenibilidad durante tantos años.

El fundador y presidente de Castilla Termal Hoteles, Roberto García, ha asegurado que en Castilla Termal Hoteles jam desarrollado "un plan que nos da la oportunidad de vivir, crecer y progresar garantizando un futuro mejor".

Por eso, según ha resaltado, han implementado desde hace años medidas encaminadas a la reducción de la huella de carbono entre las que se cuentan, incorporar sistemas que ñes permitan reducir el consumo de energía y el mayor aprovechamiento de recursos tan importantes para ellos como el agua.

"Trabajamos basándonos en los principios de la economía circular a todos nuestros procesos y productos. Nuestro propósito es contribuir a la protección del medioambiente y la reducción de la contaminación en nuestro ámbito y por ello trabajamos, día a día, para reducir el impacto directo e indirecto en el medioambiente”, ha apuntado.

Por su parte, Alexander Zawadzki, co-fundador de Quartz Inn Hotels ha manifestado que “nuestra enhorabuena a todo el equipo de Castilla Termal Hoteles por el magnífico trabajo que están realizando en materia de sostenibilidad medioambiental, económica y social durante tantos años. Son, sin duda, un ejemplo a seguir en nuestra industria”.

El jurado de los premios

El jurado de los GrINN Awards está compuesto por cinco expertos del sector turístico y el desarollo sostenible, entre los que se encuentran Roeland Verhamme, CEO de Expect Me; Branislava Grbic, Global Sales Manager de Rosewood Hotel Group; Katie Ellam, CEO y fundadora de Book Eco Hotels; Francisco Rodríguez Mora, Jefe de Cocina de The Sun Inn Lydiard y José Pablo Ramírez Ceballos, Gerente General de Casa Antares by Quartz Inn Hotels

Los ganadores se anunciarán el próximo mes de Noviembre durante el transcurso de la feria World Travel Market de Londres.