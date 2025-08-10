inaugurada en El Burgo la exposición "Sipnosis", del escultor Emilio Rocha

Domingo, 10 Agosto 2025 15:53

El escultor Emilio Rocha ha inaugurado en El Burgo de Osma su exposición "Sipnosis".

La muestra podrá contemplarse hasta el 31 de agosto en el patio del centro cultural San Agustín de la villa burgense, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Forma parte de las actividades complementarias del Curso de verano de la Universidad de Santa Catalina.

En torno a una veintena de piezas componen una exposición escultórica donde las formas, con geometrías vertiginosas unas veces y armónicas otros, conjuntan una colección que no deja indiferente a nadie.

Comisariada por el escultor Ricardo González Gil, piedra, madera, hierro, hormigón... son algunos de los elementos que componen 'Sipnosis', la muestra escultórica con la que el artista soriano Emilio Rocha se presenta en la villa burgense, donde demuestra el dominio técnico sobre la materia y una capacidad de observación de la naturaleza y el mundo interior que se plasma en sus obras.

Una colección compuesta por una veintena de piezas, a veces con geometrías diversas, que sin llegar al caos, sugieren unas veces vertiginosas percepciones, cercanas siempre, y nunca agresivas. En otras creaciones, las simetrías se amalgaman con armónicas verticalidades, y también con trazados de planicies de horizonte, nunca finitos con brillos y profundidades en equilibrada proporción.

La escultura de Rocha se caracteriza por la ausencia de formas predefinidas y la exploración de la materia y el gesto.

Se aleja de la representación y busca expresar emociones y estados internos a través de materiales diversos y técnicas no convencionales.

El trabajo sobre los materiales va dando paso a la improvisación y la experimentación para buscar transmitir estados de ánimo, sentimientos y reflexiones personales a través de su obra.

Hay que destacar el elemento que ha realizado con un trozo del desaparecido “Árbol de la Música” de Soria, donde a través de su composición y texturas se “escuchan”, silencios, notas y sonidos, consiguiendo darle vida a un nuevo signo, que a la vez que lo conserva lo supera.

Desde sus talleres de Soria y Pedraza, su trabajo sigue en plena ebullición, no para de hervir, donde los ritmos de la espacialidad rompen la rigidez en su transformación. Trabaja con regularidad, es su alimento y equilibrio en la vida.