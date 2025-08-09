Los cursos de Santa Catalina clausuran su XXXVIII edición

Sábado, 09 Agosto 2025 10:46

El centro cultural “san Agustín” ha acogido la clausura de la XXXVIII edición del Curso de Verano Santa Catalina, en El Burgo de Osma.

La clausura ha contado con la participación del alcalde de la Villa, Antonio Pardo, el presidente de la Diputación Benito Serrano, el catedrático de la Universidad de Burgos, René Payo y el director del Curso Carmelo Gómez.

Pardo ha resaltado “que de no existir los estos cursos habría que inventarlo. Hay que sentirse orgulloso de tener un proyecto de este tipo en una población de poco más de 5.000 habitantes, lo importante que son estos cursos para El Burgo de Osma y para Soria, un proyecto cultural con repercusión en toda España y pidió a todas las instituciones que sigan apostando por dicho proyecto”.

Por su parte, Serrano ha asegurado que desde la Diputación seguirán apoyando a la universidad Santa Catalina “para que estos cursos sigan adelante, manteniendo la repercusión y el nivel que tienen”, ya que se trata de “uno de los actos culturales más importantes que se celebra en la provincia”.

Además, ha destacado la labor de Carmelo Gómez como director que lleva años “superando el listón y consiguiendo una afluencia masiva” planteando “cuestiones muy interesantes y actuales que logran atraer alumnos de toda España”

Santiago García-Jalón de la Lama, rector de la Pontifica de Salamanca, ha recordado su paso por los cursos como ponente y ha admirado la trayectoria de estos cursos tan consolidados apostando por seguir colaborando de este proyecto tan magnífico”

René Payo ha subrayado el “carácter histórico” de unos cursos que “forman parte de nuestra biografía intelectual y sentimental” y mostró su cariño hacia El Burgo de Osma, “una magnifica ciudad y auténtico joyero de obras artísticas y patrimonio”, una tierra “de grandes figuras”, como el obispo Acosta o Palafox, “hombres preocupados por la cultura que estarían encantados de ver cómo ese espíritu de la Universidad de Santa Catalina se mantiene vivo”.

El director, Carmelo Gómez, ha agradecido el apoyo de los patronos: ayuntamiento, Diputación y Caja Rural de Soria y ha hecho un repaso de las tres semanas de actividad universitaria en la que se han matriculado 159 alumnos y han participado 15 profesores de 12 universidades, además de 11 instituciones. Esto hace que sea unos cursos especiales por el nº de alumnos que no es muy grande pero tampoco pequeño y que permiten tener una conexión, una comunicación una familiaridad entre profesores y alumnos.

Además de los tres cursos monográficos impartidos por las universidades, de Salamanca, Valladolid y Burgos, se programaron 19 actividades complementarias y las “Noches de santa Catalina” con 4 exposiciones, 4 conciertos, 8 conferencias y 3 actividades literarias, que han contado con una afluencia de 3835 personas.

También ha habido un recuerdo a la persona que ideó estos cursos y de los que fue su director durante 25 años, José Pablo Redondo Lagûera, así como al exdirector los mismos Jesús Alonso