Mes de Ejercicios Espirituales en el Burgo de Osma

Martes, 12 Agosto 2025 08:59

Desde el 10 de julio al 10 de agosto han tenido lugar en la Casa de Espiritualidad diocesana de San Pedro de Osma los Ejercicios Espirituales de Mes según el método de San Ignacio de Loyola.

Por cuarto año se ha realizado esta convocatoria que convierte el Burgo de Osma en capital de espiritualidad internacional durante el tiempo de las vacaciones de verano.

Venidos de diversos lugares de España y de Hispanoamérica, un total de 23 ejercitantes; sacerdotes, seminaristas, religiosas y laicos de diversas instituciones eclesiales y congregaciones religiosas han dedicado un Mes al retiro espiritual en el deseo de discernir con calma y profundidad la voluntad de Dios sobre sus vidas.

La Misa de Clausura de los Ejercicios fue presidida por Mons. Abilio, quien ha querido un año más hacerse presente y cercano para con esta iniciativa que organiza el Instituto del Corazón de Cristo (icorazondecristo.org).

Los sacerdotes, José María Alsina de la archidiócesis de Toledo y Manuel Vargas, de la diócesis de Getafe, directores de la tanda de Ejercicios, han agradecido a D. Abilio la acogida tan generosa que la diócesis de Osma-Soria ha tenido siempre a esta iniciativa espiritual.

El encuentro con D. Abilio se prolongó después de la Misa en una cena fraterna con todos los participantes que pudieron compartir su experiencia y desear al nuevo obispo de Ciudad Real un feliz y fructífero ministerio en su nueva diócesis.