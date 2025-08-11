El Burgo reafirma su apuesta por el futuro y la formación de sus jóvenes

Lunes, 11 Agosto 2025 15:45

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha resaltado hoy su apuesta por el futuro y la formación de los jóvenes de la localidad mediante la convocatoria de las ayudas al estudio y los premios a la excelencia académica.

En total, destinará 6.000 euros para incentivar a los estudiantes y colaborar con los gastos familiares.

La quinta edición de los premios a la excedencia académica busca fomentar la calidad de la enseñanza y valorar el esfuerzo de los alumnos empadronados.

El Ayuntamiento otorgará cuatro premios de 750 euros cada uno a los cuatro mejores expedientes de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior. Quiere ofrecer, a través de esta convocatoria, un estímulo añadido que aliente la dedicación al estudio mientras reconoce la excelencia en las nuevas generaciones.

Podrán optar a los premios los alumnos que hayan concluido en el municipio Bachillerato LOGSE o Ciclo Formativo F.P. Superior. Entre los requisitos para acceder a la convocatoria está el haber cursado el último año en el Instituto de Educación Secundaria Santa Catalina, tener una nota media en el expediente de 8 o superior, haber superado todas asignaturas, estar empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de dos años y acreditar estar matriculado en un curso completo de carrera universitaria o grado superior en un centro fuera del municipio

Hasta el día 19 de septiembre podrán presentar las solicitudes para unos premios que se entregarán en un acto público con la debida solemnidad y prestigio.

El objetivo es recompensar el esfuerzo y la superación personal de los alumnos residentes y escolarizados en el municipio.

En las bases de la convocatoria, el Ayuntamiento remarca que la educación “es uno de los motores de la sociedad, en especial la educación de las nuevas generaciones” y necesita el esfuerzo y la colaboración de todas las administraciones implicadas.

Este reconocimiento será compatible con las becas de cualquier administración. En el caso de quedar desierto alguno de los cuatro premios, su importe de destinará a las becas de estudio.

El Ayuntamiento burgense también ha convocado las ayudas al estudio para el próximo curso, se trata de cuatro por un importe de 750 euros cada una.

Los solicitantes deben acreditar una nota media entre primero y segundo de Bachillerato o F.P. igual o superior a 6 puntos y unos ingresos corregidos inferiores a 4,5 veces el IPREM.

Son compatibles con todo tipo de becas, pero no con los premios a la Excelencia y deben presentar la documentación antes del 19 de septiembre.