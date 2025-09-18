La piscina climatizada de El Burgo amplia horarios de apertura

Jueves, 18 Septiembre 2025 12:47

La piscina climatizada de El Burgo de Osma arrancará nueva temporada el 1 de octubre y lo hará incrementando los horarios que ofertaba en cursos anteriores.

El Ayuntamiento burgense atiende así una de las demandas de los usuarios para lo que tendrá que reforzar el personal que atiende las instalaciones.

En la temporada 2025-2026, la piscina abrirá todas las mañanas de lunes a jueves y no cerrará hasta la noche, los viernes será horario de tarde y los sábados de mañana. Es decir, de lunes a jueves abrirá de 11 de la mañana a 21:30, los viernes de 15 a 21:30 y los sábados de 11 a 14.

La campaña anterior solo abría martes y jueves por la mañana, pero los habituales de las instalaciones han solicitado ampliar el servicio.

Con los nuevos horarios, se suman 8 horas semanales la apertura de la piscina.

En total, serán 51 horas y media de servicio semanal lo que obliga al Ayuntamiento a reforzar el equipo que atiende a las instalaciones, tanto en la sección de socorristas como en la de encargados de impartir los cursos de natación para dar así respuesta a las demandas de los vecinos.

La piscina climatizada burgense ofrece cursos de natación para todas las edades adaptados al nivel de los participantes y también se ofertan clases de aquagym. Los cursos se organizan con 20 grupos reducidos y amplios horarios que van desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche.

Se imparten ocho sesiones al mes y para los niños, desde los tres años, hay nivel de familiarización, iniciación y perfeccionamiento.

Para los adultos también se oferta iniciación y perfeccionamiento además de aquagym que logra mejorar la salud y la calidad de vida y prevenir los dolores posturales.

El comienzo de los cursos será el día 14 de octubre y la plaza en los mismos se logrará por orden de inscripción.