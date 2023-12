La parroquia de El Burgo celebra "las posadas"

Domingo, 17 Diciembre 2023 17:26

La parroquia La Asunción de Nuestra Señora de El Burgo de Osma, ha celebrado en este tercer domingo de Adviento "Las posadas", recordando así el viaje de José y María a Belén, que alcanza su glorioso cumplimiento en el nacimiento del niño Jesús.

Pedir posada es una tradición que ayuda a preparar la Navidad.

Los peregrinos, José y María, buscan posada en Belén. Vienen deseando que les abran las puertas:

Las letra de la canción que se canta en los tres momentos que se recuerda la petición de José y de María es la siguiente.

1 Posada:

«En nombre del cielo pedimos posada,pues no puede andar mi esposa amada.

Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir no sea algún tunante».

«No seas inhumano, tennos caridad,el Dios de los cielos te lo premiará.

Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado os voy a apalear».

2 Posada:

«Venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero de nombre José.

No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que yo les digo que no hemos de abrir».

«Posada te pide amado casero,por sólo una noche la reina del cielo.

Pues si es una reina quien lo solicita ¿cómo es que de noche anda tan solita?».

3 Posada:

«Mi esposa es María es reina del cielo, y madre va a ser del Divino Verbo.

¿Eres tu José? ¿Eres tu María? Entren peregrinos pues no los conocía».

«Dios pague, señores,vuestra caridad,y que os colme el cielo de felicidad.

¡Dichosa la casa que alberga este día a la virgen pura,la hermosa María!».

«Amar a alguien es darse a él y también recibirle en la propia vida. Jesús nos acoge en su corazón y nos acepta tal y como somos».

Una vez terminado el recorrido de las posadas los niños se acercan a romper la piñata, cuyo significado es el siguiente.

- Su forma: Tradicionalmente las piñatas se componen de 7 picos. Cada uno de estos conos que sobresalen representan los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria.

- El palo: El “arma” o herramienta dedicada a romper la piñata mientras escuchamos los tradicionales cánticos, representa la fuerza que ayudará a destruir la mentira y el pecado.

- La venda en los ojos: Representa la fe en Dios.

- Los caramelos : Representan las gracias que Dios concede por vencer el pecado.