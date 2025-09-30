El PSOE reitera que el proyecto del equipo de gobierno en El Burgo está agotado

Martes, 30 Septiembre 2025 16:42

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha subrayado que el Pleno extraordinario celebrado este martes ha sido la confirmación de lo que llevan meses denunciando: el proyecto del actual equipo de gobierno está agotado y el alcalde ha perdido el rumbo.

La Modificación nº 20 del PGOU no ha salido adelante, y no porque la oposición socialista la haya rechazado que era lógico visto los puntos que incluida, sino porque ni siquiera un concejal de su propio equipo de Gobierno, Miguel Ángel Miguel (ex-Vox), la ha apoyado.

"Su silencio durante todo el pleno, roto apenas con unas pocas palabras para votar en contra, habla por sí solo", ha señalado el Grupo Municipal Socialista en un comunicado.

Mientras tanto, la "vehemencia" del portavoz popular, según ha subrayado el PSOE, no ha hecho sino tensar más la relación entre los pactantes.

"Este hecho no es un accidente, es la evidencia de un gobierno roto, sin cohesión y sin capacidad para sacar adelante sus propias propuestas. Lo dijimos y hoy se confirma: estamos ante un equipo fracturado, con un alcalde que ya no dirige nada y que se ha convertido en un obstáculo para que el municipio avance", ha censruado.

En cuanto al contenido del punto, el resultado hubiera sido nefasto según ha asegurado el PSOE: el fin de la construcción de merenderos en El Burgo de Osma, salvo en una pequeña y arbitraria zona de la Vega del Ucero.

Una decisión que para el PSOE era caprichosa, ya que cerraba la puerta a la mayoría de vecinos y abría una nueva etapa de especulación sobre un suelo muy concreto.

"Un urbanismo mal planteado, que no ordena ni planifica, sino que parchea y blanquea. Hoy, por tanto, ha quedado al descubierto lo peor de este gobierno: la improvisación, el agotamiento y la fractura interna", ha reitrado.

Y los vecinos lo han visto en directo: un alcalde sin rumbo, concluyendo el pleno de forma atropellada ante el desconcierto de todos los asistentes y un proyecto que hace aguas por todas partes.

Ante este caos queremos el PSOE ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza.

"En el PSOE trabajamos con seriedad, con propuestas claras y con alternativas reales. Tenemos equipo, tenemos ideas y tenemos capacidad de gestión. Y cuando llegue el momento, estaremos preparados para gobernar", ha subrayado.

"Frente a la ingobernabilidad del presente, el PSOE es la garantía de estabilidad y de futuro para nuestro pueblo", ha concluido.