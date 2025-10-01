Celebrado el I Retiro Bartimeo en la Diócesis de Osma-Soria

Miércoles, 01 Octubre 2025 11:38

Del 26 al 28 de septiembre se ha celebrado por primera vez en la Diócesis de Osma-Soria un retiro de Bartimeo.

Durante el fin de semana, una treintena de jóvenes han participado en él acompañados por 41 servidores y varios sacerdotes.

Estos retiros buscan que los jóvenes de entre 16 y 18 años tengan un encuentro personal con el Señor inspirado en la figura de Bartimeo (cf. Mc 10, 46-52) que al recuperar la vista descubre a Jesús.

Se procura hacerles ver que Jesús no permanece indiferente a sus problemas, miedos, dolores… sino que siempre que se le llama acude.

También, se busca que los adolescentes puedan sentir la voz de otros chavales de su edad que les dicen: “Ánimo, levántate que te llama”.

Los jóvenes han participado en varios testimonios, dinámicas y celebraciones en las que han sentido de verdad el amor que Dios les tiene y en las que han aprendido a amarse a sí mismos.

Por último, cabe destacar la participación en la Eucaristía final de un numeroso grupo de hombres y mujeres de Emaús que han querido acompañar a estos adolescentes en un momento tan importante de sus vidas.